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Даниил Медведев — Александр Бублик: казахстанцу не хватит терпения, чтобы взломать оборону соперника

Прогноз на матч ATP Дубай Даниил Медведев — Александр Бублик 1 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

1 марта во втором круге турнира ATP 500 в Дубае российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом. Встреча начнется не ранее 19.20 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 5:0 в пользу Медведева.

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Медведев — безусловный фаворит матча, по мнению букмекерской компании OLIMPBET. На победу Даниила можно поставить с коэффициентом 1.14, вероятность этого исхода — примерно 88%. Триумф Бублика доступен за 5.56 (12%).

Ставка в 1000 рублей на казахстанца в случае благоприятного результата принесет 5560 рублей.

В пяти матчах Бублик выиграл у Медведева всего один сет — на «Мастерсе» в Торонто в 2021 году. На победу Даниила со счетом 2:0 котировка — 1.52, на выигрыш Александром хотя бы партии — 2.43.

Можете выбрать один из вариантов для ставки на триумф одного из игроков с форой по геймам:

  • Ф1(-4.5) идет за 1.79, Ф2(+4.5) — за 2.02;

  • Ф1(-5.5) — за 2.42, Ф2(+5.5) — за 1.55.

Медведев выиграл 10 последних матчей, и в них всего раз довел дело до тай-брейка. На то, что с Бубликом Даниил разыграет 13-й гейм, коэффициент — 2.63. На его отсутствие — 1.44.

Тотал больше 20.5 гейма оценен в 1.85, ТМ 20.5 — в 1.94.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Александр Бублик

Медведев показывает очень сильный теннис в последние недели, благодаря чему выиграл два турнира подряд — в Роттердаме и в Дохе. В 10 матчах он отдал соперникам всего три сета, а единственным, кому удалось навязать Даниилу борьбу, стал Янник Синнер.

Российский теннисист не изменяет стабильному и вязкому стилю игры, допускает минимум ошибок. Большинство его соперников банально не выдерживают темп и долгих обменов. А Бублик — один из самых нетерпеливых игроков в ATP-туре. Он любит играть быстро и агрессивно, что приводит к большому количеству невынужденных ошибок. Медведева можно раскачать только за счет максимально четких действий с минимумом брака. Ожидать, что Александр, который до прошлой недели шел на серии из 10 поражений, покажет именно такой теннис, не стоит. А значит Даниил довольно легко пробьется в четвертьфинал.

Рекомендуемая ставка: ТМ 21.5 гейма за 1.73.

Лигал.
Теннис
Прогнозы на спорт
Александр Бублик
Даниил Медведев
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СКА — «Динамо» Минск: прогноз на матч плей-офф КХЛ 1 марта 2023 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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