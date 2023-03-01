Даниил Медведев — Александр Бублик: казахстанцу не хватит терпения, чтобы взломать оборону соперника
1 марта во втором круге турнира ATP 500 в Дубае российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом. Встреча начнется не ранее 19.20 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 5:0 в пользу Медведева.
Медведев — безусловный фаворит матча, по мнению букмекерской компании OLIMPBET. На победу Даниила можно поставить с коэффициентом 1.14, вероятность этого исхода — примерно 88%. Триумф Бублика доступен за 5.56 (12%).
Ставка в 1000 рублей на казахстанца в случае благоприятного результата принесет 5560 рублей.
В пяти матчах Бублик выиграл у Медведева всего один сет — на «Мастерсе» в Торонто в 2021 году. На победу Даниила со счетом 2:0 котировка — 1.52, на выигрыш Александром хотя бы партии — 2.43.
Можете выбрать один из вариантов для ставки на триумф одного из игроков с форой по геймам:
Медведев выиграл 10 последних матчей, и в них всего раз довел дело до тай-брейка. На то, что с Бубликом Даниил разыграет 13-й гейм, коэффициент — 2.63. На его отсутствие — 1.44.
Тотал больше 20.5 гейма оценен в 1.85, ТМ 20.5 — в 1.94.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Александр Бублик
Медведев показывает очень сильный теннис в последние недели, благодаря чему выиграл два турнира подряд — в Роттердаме и в Дохе. В 10 матчах он отдал соперникам всего три сета, а единственным, кому удалось навязать Даниилу борьбу, стал Янник Синнер.
Российский теннисист не изменяет стабильному и вязкому стилю игры, допускает минимум ошибок. Большинство его соперников банально не выдерживают темп и долгих обменов. А Бублик — один из самых нетерпеливых игроков в ATP-туре. Он любит играть быстро и агрессивно, что приводит к большому количеству невынужденных ошибок. Медведева можно раскачать только за счет максимально четких действий с минимумом брака. Ожидать, что Александр, который до прошлой недели шел на серии из 10 поражений, покажет именно такой теннис, не стоит. А значит Даниил довольно легко пробьется в четвертьфинал.
Рекомендуемая ставка: ТМ 21.5 гейма за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2