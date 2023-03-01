1 марта в ответном матче 1/4 финала Кубка России «Динамо» сыграет против «Крыльев Советов». Встреча состоится на «ВТБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени по свистку судьи Павла Кукуяна. Прямая трансляция игры начнется в 19.55 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу самарцев.

«Динамо» — выраженный фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET. На победу хозяев поля в основное время выставлен коэффициент 1.83, вероятность подобного исхода — около 55%. Ставка на триумф «Крылышек» доступна за 4.12 (18%), на ничью — за 3.92 (27%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их успеха принесет выигрыш в 4120 рублей, а доход составит 3120 рублей.

В первом матче «Крылья» забили решающий гол за две минуты до конца основного времени. На то, что и в Москве самарцы не проиграют, котировка — 1.99.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.96.

Голы от обеих команд доступны за 1.80, противоположный исход — за 2.00.

В первом матче команды забили два из трех мячей в последние 10 минут встречи. На то, что в ответной игре будет гол в отрезок с 76-й по 90-ю минуту, коэффициент — 1.71.

Проход бело-голубых в полуфинал Кубка предложен за 2.16, выход «Крыльев» — за 1.69.

Три наиболее вероятных исхода ответного матча, по версии аналитиков из OLIMPBET: