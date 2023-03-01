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«Динамо» — «Крылья Советов»: где смотреть матч Кубка России 1 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча 1/4 финала Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов» 1 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Славиша Йоканович.
Фото Официальный сайт «Динамо».

1 марта в ответном матче 1/4 финала Кубка России «Динамо» сыграет против «Крыльев Советов». Встреча состоится на «ВТБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени по свистку судьи Павла Кукуяна. Прямая трансляция игры начнется в 19.55 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу самарцев.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
01 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

«Динамо» — выраженный фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET. На победу хозяев поля в основное время выставлен коэффициент 1.83, вероятность подобного исхода — около 55%. Ставка на триумф «Крылышек» доступна за 4.12 (18%), на ничью — за 3.92 (27%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их успеха принесет выигрыш в 4120 рублей, а доход составит 3120 рублей.

В первом матче «Крылья» забили решающий гол за две минуты до конца основного времени. На то, что и в Москве самарцы не проиграют, котировка — 1.99.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.96.

Голы от обеих команд доступны за 1.80, противоположный исход — за 2.00.

В первом матче команды забили два из трех мячей в последние 10 минут встречи. На то, что в ответной игре будет гол в отрезок с 76-й по 90-ю минуту, коэффициент — 1.71.

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Проход бело-голубых в полуфинал Кубка предложен за 2.16, выход «Крыльев» — за 1.69.

Три наиболее вероятных исхода ответного матча, по версии аналитиков из OLIMPBET:

  • ничья 1:1 — за 6.80;

  • минимальная победа «Динамо» 1:0 — за 7.40;

  • успех хозяев 2:1 — за 7.50.

Лигал.
Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч АПЛ 1 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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