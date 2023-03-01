1 марта в перенесенном матче седьмого тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Игра пройдет на стадионе «Энфилд», арбитр Пол Тирни даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России матчи чемпионата Англии не показывают.

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают хозяев фаворитами встречи: поставить на победу команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 1.49, вероятность исхода — около 66%. Успех «волков» доступен с котировкой 6.57 (14%), ничья идет за 4.68 (20%).

Верите в успех гостей? Ставка в 1000 рублей на победу «Вулверхэмптона» при благоприятном исходе принесет 6570 рублей.

Это уже четвертый матч команд за два месяца, и каждый раз команда Хулена Лопетеги навязывала борьбу. В начале января «Ливерпуль» выбил «волков» из Кубка Англии только в переигровке (2:2, 1:0), а в первых числах февраля «Вулвз» вовсе разгромили красных (3:0). Поставить на то, что гости не уступят и в этот раз, можно за 2.72.

Три наиболее вероятных результата матча выглядят следующим образом:

победа «Ливерпуля» 2:0 идет за 7.11;

успех хозяев 1:0 — за 7.50;

2:1 в пользу красных — за 8.25.

Эксперты OLIMPBET не сомневаются — игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.18.

Вариант на забитые мячи от обеих команд оценен в 1.89, условие «обе забьют — нет» — в 1.92.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 1 марта 2023 года

«Ливерпуль» де факто попрощался с Лигой чемпионов: поражение 2:5 на своем поле от «Реала» превратило ответный матч почти что в товарищеский. Теперь главная задача красных — попасть в четверку АПЛ и проникнуть в главный еврокубок на следующий сезон. Сейчас до заветной строчки, которую занимает «Тоттенхэм», шесть баллов, но у команды Клоппа есть игра в запасе.

У «Ливерпуля» снова полная палата травмированных: выбыли Дарвин Нуньес, Джо Гомес, Тьяго Алькантара, Луис Диас, Ибраима Конате и Калвин Рэмзи.

Несмотря на прозвище, «Вулвз» — одна из самых беззубых команд АПЛ в этом сезоне: меньше, чем ребята Лопетеги (18), забил только «Эвертон» (17). Но в предыдущей очной встрече на своем поле «Вулверхэмптон» неожиданно прибил Клоппа и компанию (3:0).

Выездные матчи даются «волкам» очень тяжело — из 12 гостевых встреч в этом сезоне проиграно шесть. А последняя победа на «Энфилде» случилась аж шесть лет назад — в 2017-м.

Разница в классе, история встреч, повышенная мотивация «Ливерпуля» в АПЛ и желание отомстить за прошлый матч, а также слабая игра в атаке и в гостях не оставят шансов «Вулверхэмптону».

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.03.