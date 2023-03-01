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«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч АПЛ 1 марта 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 1 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Мохамед Салах.
Фото Global Look Press

1 марта в перенесенном матче седьмого тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Игра пройдет на стадионе «Энфилд», арбитр Пол Тирни даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России матчи чемпионата Англии не показывают.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
01 мар, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Вулверхэмптон

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают хозяев фаворитами встречи: поставить на победу команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 1.49, вероятность исхода — около 66%. Успех «волков» доступен с котировкой 6.57 (14%), ничья идет за 4.68 (20%).

Верите в успех гостей? Ставка в 1000 рублей на победу «Вулверхэмптона» при благоприятном исходе принесет 6570 рублей.

Это уже четвертый матч команд за два месяца, и каждый раз команда Хулена Лопетеги навязывала борьбу. В начале января «Ливерпуль» выбил «волков» из Кубка Англии только в переигровке (2:2, 1:0), а в первых числах февраля «Вулвз» вовсе разгромили красных (3:0). Поставить на то, что гости не уступят и в этот раз, можно за 2.72.

Три наиболее вероятных результата матча выглядят следующим образом:

  • победа «Ливерпуля» 2:0 идет за 7.11;

  • успех хозяев 1:0 — за 7.50;

  • 2:1 в пользу красных — за 8.25.

Эксперты OLIMPBET не сомневаются — игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.18.

Вариант на забитые мячи от обеих команд оценен в 1.89, условие «обе забьют — нет» — в 1.92.

Федор Смолов. «Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз на матч Кубка России 1 марта 2023 года

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 1 марта 2023 года

«Ливерпуль» де факто попрощался с Лигой чемпионов: поражение 2:5 на своем поле от «Реала» превратило ответный матч почти что в товарищеский. Теперь главная задача красных — попасть в четверку АПЛ и проникнуть в главный еврокубок на следующий сезон. Сейчас до заветной строчки, которую занимает «Тоттенхэм», шесть баллов, но у команды Клоппа есть игра в запасе.

У «Ливерпуля» снова полная палата травмированных: выбыли Дарвин Нуньес, Джо Гомес, Тьяго Алькантара, Луис Диас, Ибраима Конате и Калвин Рэмзи.

Несмотря на прозвище, «Вулвз» — одна из самых беззубых команд АПЛ в этом сезоне: меньше, чем ребята Лопетеги (18), забил только «Эвертон» (17). Но в предыдущей очной встрече на своем поле «Вулверхэмптон» неожиданно прибил Клоппа и компанию (3:0).

Выездные матчи даются «волкам» очень тяжело — из 12 гостевых встреч в этом сезоне проиграно шесть. А последняя победа на «Энфилде» случилась аж шесть лет назад — в 2017-м.

Разница в классе, история встреч, повышенная мотивация «Ливерпуля» в АПЛ и желание отомстить за прошлый матч, а также слабая игра в атаке и в гостях не оставят шансов «Вулверхэмптону».

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.03.

Лигал.
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ливерпуль
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«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз на матч Кубка России 1 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

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Торпедо М

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