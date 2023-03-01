«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч АПЛ 1 марта 2023 года
1 марта в перенесенном матче седьмого тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Игра пройдет на стадионе «Энфилд», арбитр Пол Тирни даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России матчи чемпионата Англии не показывают.
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают хозяев фаворитами встречи: поставить на победу команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 1.49, вероятность исхода — около 66%. Успех «волков» доступен с котировкой 6.57 (14%), ничья идет за 4.68 (20%).
Верите в успех гостей? Ставка в 1000 рублей на победу «Вулверхэмптона» при благоприятном исходе принесет 6570 рублей.
Это уже четвертый матч команд за два месяца, и каждый раз команда Хулена Лопетеги навязывала борьбу. В начале января «Ливерпуль» выбил «волков» из Кубка Англии только в переигровке (2:2, 1:0), а в первых числах февраля «Вулвз» вовсе разгромили красных (3:0). Поставить на то, что гости не уступят и в этот раз, можно за 2.72.
Три наиболее вероятных результата матча выглядят следующим образом:
Эксперты OLIMPBET не сомневаются — игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.18.
Вариант на забитые мячи от обеих команд оценен в 1.89, условие «обе забьют — нет» — в 1.92.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 1 марта 2023 года
«Ливерпуль» де факто попрощался с Лигой чемпионов: поражение 2:5 на своем поле от «Реала» превратило ответный матч почти что в товарищеский. Теперь главная задача красных — попасть в четверку АПЛ и проникнуть в главный еврокубок на следующий сезон. Сейчас до заветной строчки, которую занимает «Тоттенхэм», шесть баллов, но у команды Клоппа есть игра в запасе.
У «Ливерпуля» снова полная палата травмированных: выбыли Дарвин Нуньес, Джо Гомес, Тьяго Алькантара, Луис Диас, Ибраима Конате и Калвин Рэмзи.
Несмотря на прозвище, «Вулвз» — одна из самых беззубых команд АПЛ в этом сезоне: меньше, чем ребята Лопетеги (18), забил только «Эвертон» (17). Но в предыдущей очной встрече на своем поле «Вулверхэмптон» неожиданно прибил Клоппа и компанию (3:0).
Выездные матчи даются «волкам» очень тяжело — из 12 гостевых встреч в этом сезоне проиграно шесть. А последняя победа на «Энфилде» случилась аж шесть лет назад — в 2017-м.
Разница в классе, история встреч, повышенная мотивация «Ливерпуля» в АПЛ и желание отомстить за прошлый матч, а также слабая игра в атаке и в гостях не оставят шансов «Вулверхэмптону».
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.03.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2