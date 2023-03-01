Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз на матч Кубка Англии 1 марта 2023 года

Прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 1 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press

1 марта «Манчестер Юнайтед» проведет первый матч после победы в Кубке английской лиги. Соперником команды Эрика тен Хага по 1/8 Кубка Англии станет «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.45 по московскому времени. В России матчи турнира не транслируются. Главный арбитр — Майкл Солсбери.

Англия. Кубок. 1/8 финала
01 мар, 22:45. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

Букмекерская компания OLIMPBET считает «МЮ» безусловным фаворитом встречи. На победу манкунианцев в основное время выставлен коэффициент 1.57, вероятность подобного исхода — примерно 63%. Ничья оценена в 4.21 (24%), успех «Вест Хэма» идет за 6.01 (13%).

Хотите выиграть более 5000 рублей? Поставьте на победу гостей 1000 рублей и дождитесь нужного результата.

«Вест Хэм» успешен в кубковых матчах против «Юнайтед»: выбил манкунианцев из Кубка лиги в 2021-м (1:0), а в Кубке Англии в том же году дотянул до дополнительного времени (0:1). На то, что «молотобойцы» не проиграют по итогам 90 минут и на этот раз, котировка — 2.47.

В семи из десяти последних играх с участием «МЮ» во всех турнирах проходил «верх» по голам. ТБ 2.5 оценен в 1.84, ТМ 2.5 — в 2.01.

Также манкунианцы уже на протяжении 11 матчей забивают не менее двух мячей за 90 минут, поэтому стоит присмотреться к ИТБ1 (1.5) за 1.68.

Выход «МЮ» в четвертьфинал Кубка Англии предложено взять за 1.28, проход «Вест Хэма» — за 3.73.

Даниил Медведев. Даниил Медведев — Александр Бублик: казахстанцу не хватит терпения, чтобы взломать оборону соперника

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»

«МЮ» безумно хорош на старте второй половины сезона: команда тен Хага выиграла Кубок лиги (первый титул с 2017-го), дошла до 1/8 Кубка Англии, выбила «Барселону» в плей-офф Лиги Европы и подобралась на расстояние броска к «Сити» в АПЛ. В десяти последних встречах манкунианцы одержали восемь побед и дважды сыграли вничью, а разница мячей шикарная — 23:7. Плюс в отличной форме находится Маркус Рэшфорд — в десяти предыдущих играх он отличился восемь раз.

«Вест Хэм» выступает значительно слабее: проиграл 13 из 24 матчей в АПЛ и идет лишь 16-м в таблице — в двух баллах от зоны вылета. В последние недели команда Дэвида Мойеса выглядит не так уж безнадежно (одно поражение в шести играх), но против набравшего ход и безошибочно действующего «МЮ» «молоткам» ловить нечего.

Рекомендуемая ставка: П1 с форой (-1) за 1.92.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
Судьи готовятся к плей-офф. Репортаж Алексея Шевченко
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
В КХЛ начинается самое интересное!
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Рейнджерс» избавились от Кравцова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СКА — «Динамо» Минск: где смотреть матч плей-офф КХЛ 1 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости