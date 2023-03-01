1 марта «Манчестер Юнайтед» проведет первый матч после победы в Кубке английской лиги. Соперником команды Эрика тен Хага по 1/8 Кубка Англии станет «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.45 по московскому времени. В России матчи турнира не транслируются. Главный арбитр — Майкл Солсбери.

Букмекерская компания OLIMPBET считает «МЮ» безусловным фаворитом встречи. На победу манкунианцев в основное время выставлен коэффициент 1.57, вероятность подобного исхода — примерно 63%. Ничья оценена в 4.21 (24%), успех «Вест Хэма» идет за 6.01 (13%).

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«Вест Хэм» успешен в кубковых матчах против «Юнайтед»: выбил манкунианцев из Кубка лиги в 2021-м (1:0), а в Кубке Англии в том же году дотянул до дополнительного времени (0:1). На то, что «молотобойцы» не проиграют по итогам 90 минут и на этот раз, котировка — 2.47.

В семи из десяти последних играх с участием «МЮ» во всех турнирах проходил «верх» по голам. ТБ 2.5 оценен в 1.84, ТМ 2.5 — в 2.01.

Также манкунианцы уже на протяжении 11 матчей забивают не менее двух мячей за 90 минут, поэтому стоит присмотреться к ИТБ1 (1.5) за 1.68.

Выход «МЮ» в четвертьфинал Кубка Англии предложено взять за 1.28, проход «Вест Хэма» — за 3.73.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»

«МЮ» безумно хорош на старте второй половины сезона: команда тен Хага выиграла Кубок лиги (первый титул с 2017-го), дошла до 1/8 Кубка Англии, выбила «Барселону» в плей-офф Лиги Европы и подобралась на расстояние броска к «Сити» в АПЛ. В десяти последних встречах манкунианцы одержали восемь побед и дважды сыграли вничью, а разница мячей шикарная — 23:7. Плюс в отличной форме находится Маркус Рэшфорд — в десяти предыдущих играх он отличился восемь раз.

«Вест Хэм» выступает значительно слабее: проиграл 13 из 24 матчей в АПЛ и идет лишь 16-м в таблице — в двух баллах от зоны вылета. В последние недели команда Дэвида Мойеса выглядит не так уж безнадежно (одно поражение в шести играх), но против набравшего ход и безошибочно действующего «МЮ» «молоткам» ловить нечего.

Рекомендуемая ставка: П1 с форой (-1) за 1.92.