«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз на матч Кубка Англии 1 марта 2023 года
1 марта «Манчестер Юнайтед» проведет первый матч после победы в Кубке английской лиги. Соперником команды Эрика тен Хага по 1/8 Кубка Англии станет «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.45 по московскому времени. В России матчи турнира не транслируются. Главный арбитр — Майкл Солсбери.
Букмекерская компания OLIMPBET считает «МЮ» безусловным фаворитом встречи. На победу манкунианцев в основное время выставлен коэффициент 1.57, вероятность подобного исхода — примерно 63%. Ничья оценена в 4.21 (24%), успех «Вест Хэма» идет за 6.01 (13%).
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«Вест Хэм» успешен в кубковых матчах против «Юнайтед»: выбил манкунианцев из Кубка лиги в 2021-м (1:0), а в Кубке Англии в том же году дотянул до дополнительного времени (0:1). На то, что «молотобойцы» не проиграют по итогам 90 минут и на этот раз, котировка — 2.47.
В семи из десяти последних играх с участием «МЮ» во всех турнирах проходил «верх» по голам. ТБ 2.5 оценен в 1.84, ТМ 2.5 — в 2.01.
Также манкунианцы уже на протяжении 11 матчей забивают не менее двух мячей за 90 минут, поэтому стоит присмотреться к ИТБ1 (1.5) за 1.68.
Выход «МЮ» в четвертьфинал Кубка Англии предложено взять за 1.28, проход «Вест Хэма» — за 3.73.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»
«МЮ» безумно хорош на старте второй половины сезона: команда тен Хага выиграла Кубок лиги (первый титул с 2017-го), дошла до 1/8 Кубка Англии, выбила «Барселону» в плей-офф Лиги Европы и подобралась на расстояние броска к «Сити» в АПЛ. В десяти последних встречах манкунианцы одержали восемь побед и дважды сыграли вничью, а разница мячей шикарная — 23:7. Плюс в отличной форме находится Маркус Рэшфорд — в десяти предыдущих играх он отличился восемь раз.
«Вест Хэм» выступает значительно слабее: проиграл 13 из 24 матчей в АПЛ и идет лишь 16-м в таблице — в двух баллах от зоны вылета. В последние недели команда Дэвида Мойеса выглядит не так уж безнадежно (одно поражение в шести играх), но против набравшего ход и безошибочно действующего «МЮ» «молоткам» ловить нечего.
Рекомендуемая ставка: П1 с форой (-1) за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2