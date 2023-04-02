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СКА — ЦСКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 2 апреля 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 2 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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СКА.
Фото Global Look Press

2 апреля СКА и ЦСКА в Санкт-Петербурге откроют полуфинальную серию плей-офф КХЛ. Первый матч раунда состоится в Ледовом дворце, стартовое вбрасывание намечено на 17.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 16.45 мск.

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Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение СКА. На победу хозяев льда в основное время можно поставить с коэффициентом 2.17, что около 46% вероятности исхода. Успех ЦСКА предложено взять за 3.15 (31%), ничью — за 3.85 (23%).

Ставка в 1000 рублей на армейцев Москвы в случае их триумфа принесет выплату в 3150 рублей, а чистая прибыль составит 2150 рублей.

ЦСКА четырежды в шести матчах в этом сезоне не уступил СКА в основное время. Вариант Х2 идет за 1.68.

В шести предыдущих очных встречах из восьми армейцы забросили на двоих меньше пяти шайб. ТМ 4.5 в предстоящей игре можно взять за 2.17, ТБ 4.5 — за 1.68.

СКА забросил больше двух шайб в восьми матчах плей-офф из 10. На то, что хозяева оформят в предстоящей встрече хотя бы три гола, котировка — 1.83. А на ИТМ1 (2.5) — 1.97.

ЦСКА открыл счет в трех из четырех предыдущих встречах со СКА. На то, что команда Федорова сделает это снова, котировка — 2.05. На коллектив Ротенберга ставка доступна за 1.75.

Победа питерцев в предстоящей игре с учетом овертайма доступна за 1.66, успех москвичей — за 2.20.

На проход СКА в финал Кубка Гагарина коэффициент еще ниже — 1.53. На ЦСКА — 2.50.

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Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА

Хотя СКА последний матч провел 22 марта и мог немного выбиться из игрового ритма, преимущество в первой встрече должно быть на его стороне. Команда Романа Ротенберга отдохнула, окрепла и наверняка провела скрупулезную тактическую работу — иначе куда она потратила столько свободного времени. Останется лишь воплотить задумки на льду.

ЦСКА же должен быть слегка выхолощен после двух семиматчевых серий — с последней игры с «Локомотивом» игроки отдыхали всего три дня. Плюс встреча состоится в Санкт-Петербурге, а у команды Федорова на выезде в этом плей-офф откровенно не клеится: из семи матчей пять остались за «Северсталью» и «Локомотивом». Причем четыре из них были выиграны соперниками армейцев с разницей в две и более шайбы.

Рекомендуемая ставка: победа СКА за 1.66.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Динамо – Сочи
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