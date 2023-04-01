Дуэт Осимхена и Хвичи распался перед важными матчами в серии А и ЛЧ. Использует ли Кварадона шанс стать лидером команды?
2 апреля «Наполи» и «Милан» проведут в чемпионате Италии репетицию четвертьфинала Лиги чемпионов. Команды встретятся в рамках 28-го тура на стадионе имени Диего Армандо Марадоны, стартовый свисток арбитра Антонио Рапуано прозвучит в 21.45 по московскому времени. Насладиться матчем топ-команд серии А в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало в 21.40 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Наполи» — «Милан» 2 апреля 2023 года
«Наполи» — безоговорочный фаворит противостояния, по мнению букмекерской компании Olimpbet. Победа хозяев поля доступна с коэффициентом 1.89, что приблизительно 53% вероятности исхода. На втором месте по шансам идет ничья за 3.59 (27%), успех «Милана» — за наиболее крупные 4.38 (20%).
Россонери проиграли адзурри три из четырех предыдущих матчей. Верите, что красно-черные поработают над ошибками и на этот раз выступят лучше? Вариант Х2 оценен в 1.96.
В девяти последних встречах во всех турнирах с участием «Наполи» не было обмена голами. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.91, противоположный исход — за 1.90.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.82. В трех из четырех игр за последние два года команды делали «низ».
При этом «Милан» с 2016 года не уезжает из Неаполя без гола. На хотя бы один забитый гостями мяч коэффициент — 1.55.
В отсутствие Виктора Осимхена основной атакующей единицей неаполитанцев будет Хвича Кварацхелия. На его гол выставлена котировка — 2.65. У «Милана» наилучшие шансы забить у Оливье Жиру (3.55), считают аналитики.
«Наполи» — «Милан»: прогноз и анализ матча 28-го тура серии А 2 апреля 2023 года
Жеребьевки в этом сезоне частенько сталкивают между собой команды, вынуждая их играть друг с другом по два-три раза за несколько недель. За примерами далеко ходить не нужно: в России «Спартак» трижды за месяц столкнется с «Уралом», а ЦСКА — с «Крыльями Советов». В Италии по такому же принципу «Наполи» будет мериться силами с «Миланом» — сначала в чемпионате, а затем в двух матчах ? Лиги чемпионов.
Увы, но уже сейчас очевидно, что это противостояние будет слегка скомкано. Все из-за травмы лучшего бомбардира «Наполи» и серии А Виктора Осимхена (21 гол) — нигерийский форвард повредил левое бедро в расположении национальной сборной и точно не сыграет в ближайшей встрече. Также под вопросом его участие в еврокубковой битве — врачи не дают гарантий, что Виктор восстановится к 12 апреля.
В этом сезоне «Наполи» провел без лидера атаки всего шесть матчей, но, к чести других игроков нападения, ни разу не потерял очки. Сейчас команде снова придется обойтись без него и сломить одного из самых непростых соперников усилиями Хвичи и Лосано. Непростых, потому что из последних пяти домашних матчей против россонери адзурри выиграли только два при двух поражениях и ничьей. А еще пропустили в каждом из этих поединков, суммарно — девять мячей.
При этом до паузы на матчи сборных у команды Стефано Пиоли были очевидные трудности при игре на выезде: только одна победа в семи играх и четыре поражения. На этом отрезке красно-черные пропустили 12 мячей и забили всего пять. У «Наполи» же четыре победы и одна неудача дома, причем трижды коллектив Спаллетти выиграл всухую. Отличиться в противостоянии с лидером серии А удалось только «Лацио» и «Роме».
Стоит отметить, что на стадионе им. Марадоны «Наполи» в рамках серии А добыл 11 побед и только дважды потерял очки, пропустив девять мячей (лучше показатель только у «Интера»). А вот «Милан» на выезде не впечатляет, выиграв лишь пять из 14 встреч и получив отрицательную разницу голов — 16:19.
Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Милан»
Всегда сложно прогнозировать исходы матчей с участием больших команд после международных пауз. Как правило, от клубов вроде «Наполи» и «Милана» многие игроки уезжают в сборные, а возвращаются в абсолютно разном состоянии, поэтому собраться и показать лучшую игру удается далеко не всегда.
В первом круге неаполитанцы и миланцы сыграли 2:1 в пользу первых, забив все три мяча ближе к концу встречи. Сейчас же хозяевам придется играть без травмированных Осимхена и Распадори, а значит, их атакующая мощь будет серьезно ограничена. «Милан» же в принципе мало забивает на выезде в этом сезоне, а в последних играх подавно. К слову, в трех из четырех предыдущих матчах соперники не обменялись забитыми мячами, закончив 1:0.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4