Прогнозы на спорт
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:45

Дуэт Осимхена и Хвичи распался перед важными матчами в серии А и ЛЧ. Использует ли Кварадона шанс стать лидером команды?

Прогноз и ставка на матч серии А «Наполи» — «Милан» 2 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Лучано Спаллетти оказался в тяжелой ситуации.

2 апреля «Наполи» и «Милан» проведут в чемпионате Италии репетицию четвертьфинала Лиги чемпионов. Команды встретятся в рамках 28-го тура на стадионе имени Диего Армандо Марадоны, стартовый свисток арбитра Антонио Рапуано прозвучит в 21.45 по московскому времени. Насладиться матчем топ-команд серии А в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало в 21.40 мск.

Италия. Серия А. 28-й тур
02 апр, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Милан

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Наполи» — «Милан» 2 апреля 2023 года

«Наполи» — безоговорочный фаворит противостояния, по мнению букмекерской компании Olimpbet. Победа хозяев поля доступна с коэффициентом 1.89, что приблизительно 53% вероятности исхода. На втором месте по шансам идет ничья за 3.59 (27%), успех «Милана» — за наиболее крупные 4.38 (20%).

Россонери проиграли адзурри три из четырех предыдущих матчей. Верите, что красно-черные поработают над ошибками и на этот раз выступят лучше? Вариант Х2 оценен в 1.96.

В девяти последних встречах во всех турнирах с участием «Наполи» не было обмена голами. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.91, противоположный исход — за 1.90.

&laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 1 апреля 2023 года

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.82. В трех из четырех игр за последние два года команды делали «низ».

При этом «Милан» с 2016 года не уезжает из Неаполя без гола. На хотя бы один забитый гостями мяч коэффициент — 1.55.

В отсутствие Виктора Осимхена основной атакующей единицей неаполитанцев будет Хвича Кварацхелия. На его гол выставлена котировка — 2.65. У «Милана» наилучшие шансы забить у Оливье Жиру (3.55), считают аналитики.

«Наполи» — «Милан»: прогноз и анализ матча 28-го тура серии А 2 апреля 2023 года

Жеребьевки в этом сезоне частенько сталкивают между собой команды, вынуждая их играть друг с другом по два-три раза за несколько недель. За примерами далеко ходить не нужно: в России «Спартак» трижды за месяц столкнется с «Уралом», а ЦСКА — с «Крыльями Советов». В Италии по такому же принципу «Наполи» будет мериться силами с «Миланом» — сначала в чемпионате, а затем в двух матчах ? Лиги чемпионов.

Увы, но уже сейчас очевидно, что это противостояние будет слегка скомкано. Все из-за травмы лучшего бомбардира «Наполи» и серии А Виктора Осимхена (21 гол) — нигерийский форвард повредил левое бедро в расположении национальной сборной и точно не сыграет в ближайшей встрече. Также под вопросом его участие в еврокубковой битве — врачи не дают гарантий, что Виктор восстановится к 12 апреля.

Томас Тухель и&nbsp;Буна Сарр. «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: Ройсу и Алле по силам испортить Тухелю дебют в Мюнхене

В этом сезоне «Наполи» провел без лидера атаки всего шесть матчей, но, к чести других игроков нападения, ни разу не потерял очки. Сейчас команде снова придется обойтись без него и сломить одного из самых непростых соперников усилиями Хвичи и Лосано. Непростых, потому что из последних пяти домашних матчей против россонери адзурри выиграли только два при двух поражениях и ничьей. А еще пропустили в каждом из этих поединков, суммарно — девять мячей.

При этом до паузы на матчи сборных у команды Стефано Пиоли были очевидные трудности при игре на выезде: только одна победа в семи играх и четыре поражения. На этом отрезке красно-черные пропустили 12 мячей и забили всего пять. У «Наполи» же четыре победы и одна неудача дома, причем трижды коллектив Спаллетти выиграл всухую. Отличиться в противостоянии с лидером серии А удалось только «Лацио» и «Роме».

Стоит отметить, что на стадионе им. Марадоны «Наполи» в рамках серии А добыл 11 побед и только дважды потерял очки, пропустив девять мячей (лучше показатель только у «Интера»). А вот «Милан» на выезде не впечатляет, выиграв лишь пять из 14 встреч и получив отрицательную разницу голов — 16:19.

Маркус Рэшфорд. «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: «дьяволы» поджарят «сорок» несмотря на отсутствие Рэшфорда и Каземиро

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Милан»

Всегда сложно прогнозировать исходы матчей с участием больших команд после международных пауз. Как правило, от клубов вроде «Наполи» и «Милана» многие игроки уезжают в сборные, а возвращаются в абсолютно разном состоянии, поэтому собраться и показать лучшую игру удается далеко не всегда.

В первом круге неаполитанцы и миланцы сыграли 2:1 в пользу первых, забив все три мяча ближе к концу встречи. Сейчас же хозяевам придется играть без травмированных Осимхена и Распадори, а значит, их атакующая мощь будет серьезно ограничена. «Милан» же в принципе мало забивает на выезде в этом сезоне, а в последних играх подавно. К слову, в трех из четырех предыдущих матчах соперники не обменялись забитыми мячами, закончив 1:0.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.90.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Наполи
1
0
Читайте также
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: «дьяволы» поджарят «сорок» несмотря на отсутствие Рэшфорда и Каземиро
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости