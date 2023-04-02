«ПСЖ» — «Лион»: прогноз на матч лиги 1 2 апреля 2023 года
2 апреля в чемпионате Франции на стадионе «Парк-де-Пренс» сойдутся «ПСЖ» и «Лион». Встреча состоится в рамках 29-го тура и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажет Setanta Sports. Рассудит команды бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье.
Букмекерская компания Olimpbet считает, что у «ПСЖ» все шансы взять три очка. На победу парижан выставлен коэффициент 1.45, вероятность такого исхода — примерно 66%. Успех «Лиона» идет за 6.56 (15%), ничья — за 5.17 (19%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет беттору 5170 рублей, а чистая прибыль составит 5170 рублей.
В каждом из последних четырех матчей «Лиона» было забито не менее двух мячей. Аналитики ожидают крупный счет в поединке с «Парижем» и предложили тотал больше 3.5 гола за 2.26, ТМ 3.5 — за 1.69.
«Лион» не проигрывает в пяти матчах подряд. Поставить на то, что в игре с «ПСЖ» «ткачи» снова не уступят, можно за 2.87.
Лишь в одной из четырех последних очных встреч команды не огорчили друг друга. Обмен голами доступен за 1.69, обратный рынок — за 2.19.
Самый вероятный счет матча, по версии аналитиков, — 2:0 в пользу «ПСЖ». Этот исход идет за 8.00.
Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Лион»
После вылета из Лиги чемпионов от «Баварии» «ПСЖ» поплыл. В медиа ходят слухи об отставке тренера Кристофа Галтье и его ссоре с Лионелем Месси, а также об уходе Лео из клуба. Устранение из борьбы за ЛЧ и напряжение в раздевалке сказались на результатах: «Париж» кое-как обыграл «Брест» (2:1), а затем слил «Ренну» (0:2). Плюс ко всему из состава до конца сезона выпал Неймар — бразилец перенес операцию на лодыжке и сосредоточился на игре в покер до лета.
У «Лиона» дела тоже шаткие. Команду в октябре возглавил Лоран Блан, и после Нового года «ткачи» проиграли всего три из 17 матчей и даже пробились в полуфинал Кубка Франции. Но при этом мотивации в лиге 1 у «Лиона» нет — клуб висит на 10-й строчке и отстает от зоны Лиги чемпионов на 13 баллов. При этом в последних трех турах команда Блана не может победить — выдали ничьи с «Нантом», «Лиллем» и «Лорьяном».
В матче против «ПСЖ» немотивированному «Лиону» будет тяжело: после поражения от «Ренна» и вылета из ЛЧ парижане заряжены забить как можно больше и извиниться перед фанатами. К тому же, «ткачи» — удобный соперник: «ПСЖ» не проиграл ему восемь из 10 последних матчей.
Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.15.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4