2 апреля в чемпионате Франции на стадионе «Парк-де-Пренс» сойдутся «ПСЖ» и «Лион». Встреча состоится в рамках 29-го тура и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажет Setanta Sports. Рассудит команды бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье.

Букмекерская компания Olimpbet считает, что у «ПСЖ» все шансы взять три очка. На победу парижан выставлен коэффициент 1.45, вероятность такого исхода — примерно 66%. Успех «Лиона» идет за 6.56 (15%), ничья — за 5.17 (19%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет беттору 5170 рублей, а чистая прибыль составит 5170 рублей.

В каждом из последних четырех матчей «Лиона» было забито не менее двух мячей. Аналитики ожидают крупный счет в поединке с «Парижем» и предложили тотал больше 3.5 гола за 2.26, ТМ 3.5 — за 1.69.

«Лион» не проигрывает в пяти матчах подряд. Поставить на то, что в игре с «ПСЖ» «ткачи» снова не уступят, можно за 2.87.

Лишь в одной из четырех последних очных встреч команды не огорчили друг друга. Обмен голами доступен за 1.69, обратный рынок — за 2.19.

Самый вероятный счет матча, по версии аналитиков, — 2:0 в пользу «ПСЖ». Этот исход идет за 8.00.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Лион»

После вылета из Лиги чемпионов от «Баварии» «ПСЖ» поплыл. В медиа ходят слухи об отставке тренера Кристофа Галтье и его ссоре с Лионелем Месси, а также об уходе Лео из клуба. Устранение из борьбы за ЛЧ и напряжение в раздевалке сказались на результатах: «Париж» кое-как обыграл «Брест» (2:1), а затем слил «Ренну» (0:2). Плюс ко всему из состава до конца сезона выпал Неймар — бразилец перенес операцию на лодыжке и сосредоточился на игре в покер до лета.

У «Лиона» дела тоже шаткие. Команду в октябре возглавил Лоран Блан, и после Нового года «ткачи» проиграли всего три из 17 матчей и даже пробились в полуфинал Кубка Франции. Но при этом мотивации в лиге 1 у «Лиона» нет — клуб висит на 10-й строчке и отстает от зоны Лиги чемпионов на 13 баллов. При этом в последних трех турах команда Блана не может победить — выдали ничьи с «Нантом», «Лиллем» и «Лорьяном».

В матче против «ПСЖ» немотивированному «Лиону» будет тяжело: после поражения от «Ренна» и вылета из ЛЧ парижане заряжены забить как можно больше и извиниться перед фанатами. К тому же, «ткачи» — удобный соперник: «ПСЖ» не проиграл ему восемь из 10 последних матчей.

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.15.