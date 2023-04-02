Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«ПСЖ» — «Лион»: прогноз на матч лиги 1 2 апреля 2023 года

Прогноз на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» 2 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«ПСЖ».
Фото Global Look Press

2 апреля в чемпионате Франции на стадионе «Парк-де-Пренс» сойдутся «ПСЖ» и «Лион». Встреча состоится в рамках 29-го тура и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажет Setanta Sports. Рассудит команды бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье.

Франция. Лига 1. 29-й тур
02 апр, 21:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Лион

Букмекерская компания Olimpbet считает, что у «ПСЖ» все шансы взять три очка. На победу парижан выставлен коэффициент 1.45, вероятность такого исхода — примерно 66%. Успех «Лиона» идет за 6.56 (15%), ничья — за 5.17 (19%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет беттору 5170 рублей, а чистая прибыль составит 5170 рублей.

В каждом из последних четырех матчей «Лиона» было забито не менее двух мячей. Аналитики ожидают крупный счет в поединке с «Парижем» и предложили тотал больше 3.5 гола за 2.26, ТМ 3.5 — за 1.69.

«Лион» не проигрывает в пяти матчах подряд. Поставить на то, что в игре с «ПСЖ» «ткачи» снова не уступят, можно за 2.87.

Лишь в одной из четырех последних очных встреч команды не огорчили друг друга. Обмен голами доступен за 1.69, обратный рынок — за 2.19.

Самый вероятный счет матча, по версии аналитиков, — 2:0 в пользу «ПСЖ». Этот исход идет за 8.00.

Хвича Кварацхелия. Дуэт Осимхена и Хвичи распался перед важными матчами в серии А и ЛЧ. Использует ли Кварадона шанс стать лидером команды?

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Лион»

После вылета из Лиги чемпионов от «Баварии» «ПСЖ» поплыл. В медиа ходят слухи об отставке тренера Кристофа Галтье и его ссоре с Лионелем Месси, а также об уходе Лео из клуба. Устранение из борьбы за ЛЧ и напряжение в раздевалке сказались на результатах: «Париж» кое-как обыграл «Брест» (2:1), а затем слил «Ренну» (0:2). Плюс ко всему из состава до конца сезона выпал Неймар — бразилец перенес операцию на лодыжке и сосредоточился на игре в покер до лета.

У «Лиона» дела тоже шаткие. Команду в октябре возглавил Лоран Блан, и после Нового года «ткачи» проиграли всего три из 17 матчей и даже пробились в полуфинал Кубка Франции. Но при этом мотивации в лиге 1 у «Лиона» нет — клуб висит на 10-й строчке и отстает от зоны Лиги чемпионов на 13 баллов. При этом в последних трех турах команда Блана не может победить — выдали ничьи с «Нантом», «Лиллем» и «Лорьяном».

В матче против «ПСЖ» немотивированному «Лиону» будет тяжело: после поражения от «Ренна» и вылета из ЛЧ парижане заряжены забить как можно больше и извиниться перед фанатами. К тому же, «ткачи» — удобный соперник: «ПСЖ» не проиграл ему восемь из 10 последних матчей.

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.15.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лион
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте
Глава МИД Латвии пошутил о вхождении Украины в состав Евросоюза
ВСУ начали использовать американский аналог УР «Метеорит» M58 MICLIC
Конгрессмен США заявил о новом поражении Байдена на Украине
Популярное видео
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СКА — ЦСКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 2 апреля 2023 года

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 2 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости