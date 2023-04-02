Янник Синнер — Даниил Медведев: итальянец впервые за шесть матчей обыграет россиянина и заберет трофей
2 апреля Даниил Медведев сыграет в пятом финале подряд — на этот раз «мастерса» в Майами. Его соперником в битве за титул станет итальянец Янник Синнер. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч разгромный — 5:0 в пользу российского спортсмена.
Несмотря на превосходство Медведева в очных матчах, букмекерская компания Olimpbet считает шансы соперников в предстоящем финале практически зеркальными: коэффициент на победу Даниила — 1.92, на успех Янника — 1.93. Вероятность в процентном соотношении — 50-на-50.
Три очных матча из пяти Медведев выиграл в трех сетах — его триумф 2:1 оценен котировкой 4.20, 2:0 — 3.00. Такие же условия на Синнера выставлены за 4.20 и 3.05 соответственно.
Тотал больше 2.5 партии предложено взять за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.63.
Считаете, что теннисисты упрутся, и матч получится очень боевым? Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.86, ТМ 22.5 — за 1.99.
В двух последних играх на турнире с Юбэнксом и Хачановым Медведев допустил 11 двойных ошибок — в среднем это 5.5 за матч. На то, что Даниил оформит минимум пять дабл-фолтов, котировка — 2.02. На ИТМ2 (4.5) — 1.74.
На тай-брейк можно поставить за 2.25. В полуфиналах оба игрока добрались со своими соперниками до 13-го гейма.
Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Даниил Медведев
Очень хотелось бы увидеть Даниила, поднимающего над головой очередной трофей, но сердце и кондиции игроков подсказывают — с кубком стадион покинет итальянец. Хотя Синнер проиграл Медведеву все пять очных встреч, в Майами он показывает сумасшедший уровень тенниса. Да и не только здесь — на прошлом турнире в Индиан-Уэллс Грешник, как его в шутку называют болельщики, добрался до полуфинала и проиграл там Алькарасу. Здесь же он в удивительном по качеству игры матче ? финала взял у испанца реванш.
Янник обладает многообразием технических качеств, но во встречах с Даниилом ему не хватало физики. Однако на этом турнире он выглядит очень свежим и даже в трехсетовой битве с Алькарасом оказался достаточно стойким — недомогание случилось как раз у испанца. Если организм вдруг не откажет Синнеру, то именно он победит в финале, потому что Медведев к концу пятого подряд турнира явно не выглядит таким заряженным и активным, как прежде. Отсюда вылезают ошибки, в том числе на подаче, а это главный его двигатель по ходу игр.
Рекомендуемая ставка: победа Синнера за 1.93.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4