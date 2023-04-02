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Янник Синнер — Даниил Медведев: итальянец впервые за шесть матчей обыграет россиянина и заберет трофей

Прогноз на финал ATP Майами Янник Синнер — Даниил Медведев 2 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

2 апреля Даниил Медведев сыграет в пятом финале подряд — на этот раз «мастерса» в Майами. Его соперником в битве за титул станет итальянец Янник Синнер. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч разгромный — 5:0 в пользу российского спортсмена.

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Несмотря на превосходство Медведева в очных матчах, букмекерская компания Olimpbet считает шансы соперников в предстоящем финале практически зеркальными: коэффициент на победу Даниила — 1.92, на успех Янника — 1.93. Вероятность в процентном соотношении — 50-на-50.

Три очных матча из пяти Медведев выиграл в трех сетах — его триумф 2:1 оценен котировкой 4.20, 2:0 — 3.00. Такие же условия на Синнера выставлены за 4.20 и 3.05 соответственно.

Тотал больше 2.5 партии предложено взять за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.63.

Считаете, что теннисисты упрутся, и матч получится очень боевым? Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.86, ТМ 22.5 — за 1.99.

В двух последних играх на турнире с Юбэнксом и Хачановым Медведев допустил 11 двойных ошибок — в среднем это 5.5 за матч. На то, что Даниил оформит минимум пять дабл-фолтов, котировка — 2.02. На ИТМ2 (4.5) — 1.74.

На тай-брейк можно поставить за 2.25. В полуфиналах оба игрока добрались со своими соперниками до 13-го гейма.

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Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Даниил Медведев

Очень хотелось бы увидеть Даниила, поднимающего над головой очередной трофей, но сердце и кондиции игроков подсказывают — с кубком стадион покинет итальянец. Хотя Синнер проиграл Медведеву все пять очных встреч, в Майами он показывает сумасшедший уровень тенниса. Да и не только здесь — на прошлом турнире в Индиан-Уэллс Грешник, как его в шутку называют болельщики, добрался до полуфинала и проиграл там Алькарасу. Здесь же он в удивительном по качеству игры матче ? финала взял у испанца реванш.

Янник обладает многообразием технических качеств, но во встречах с Даниилом ему не хватало физики. Однако на этом турнире он выглядит очень свежим и даже в трехсетовой битве с Алькарасом оказался достаточно стойким — недомогание случилось как раз у испанца. Если организм вдруг не откажет Синнеру, то именно он победит в финале, потому что Медведев к концу пятого подряд турнира явно не выглядит таким заряженным и активным, как прежде. Отсюда вылезают ошибки, в том числе на подаче, а это главный его двигатель по ходу игр.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера за 1.93.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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