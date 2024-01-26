26 января СКА и ЦСКА сойдутся уже в пятый раз в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ — до этого все встречи заканчивались в пользу петербуржцев. Игра пройдет на Ледовой арене в Северной столице и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.

Букмекеры считают хозяев фаворитами: их победа в основное время оценена в 2.00, что составляет приблизительно 49% вероятности. Выигрыш подопечных Сергея Федорова доступен с котировкой 3.70 (26%), ничья идет с незначительно большим коэффициентом 3.80 (25%).

Триумф петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.55, этот рынок на гостей идет за 2.50.

Побаиваетесь поставить на чистую победу одной из команд? Присмотритесь к одному из многочисленных вариантов для ставки на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.45, Ф2(0) — за 2.60;

• Ф1(-1) — за 2.30, Ф2(+1) — за 1.60.

Тотал больше 4.5 шайбы дан за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.17.

Поставить на то, что каждая команда отличится хотя бы по два раза, можно за 1.77. Обратный вариант предложен за 1.93.

Комбинированный вариант на непоражение хозяев и тотал больше 4.5 шайбы доступен за 2.25.