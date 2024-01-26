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Сегодня, 14:15

СКА — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 26 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ СКА — ЦСКА 26 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки СКА.
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram

26 января СКА и ЦСКА сойдутся уже в пятый раз в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ — до этого все встречи заканчивались в пользу петербуржцев. Игра пройдет на Ледовой арене в Северной столице и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.

Томаш Юрчо (&laquo;Авангард&raquo;). «Авангард» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 26 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Букмекеры считают хозяев фаворитами: их победа в основное время оценена в 2.00, что составляет приблизительно 49% вероятности. Выигрыш подопечных Сергея Федорова доступен с котировкой 3.70 (26%), ничья идет с незначительно большим коэффициентом 3.80 (25%).

Триумф петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.55, этот рынок на гостей идет за 2.50.

Побаиваетесь поставить на чистую победу одной из команд? Присмотритесь к одному из многочисленных вариантов для ставки на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.45, Ф2(0) — за 2.60;

• Ф1(-1) — за 2.30, Ф2(+1) — за 1.60.

Игроки ЦСКА. СКА — ЦСКА: армейское дерби не поразит результативностью

Тотал больше 4.5 шайбы дан за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.17.

Поставить на то, что каждая команда отличится хотя бы по два раза, можно за 1.77. Обратный вариант предложен за 1.93.

Комбинированный вариант на непоражение хозяев и тотал больше 4.5 шайбы доступен за 2.25.

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«Авангард» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 26 января 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Брайан Мансилья

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