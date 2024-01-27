27 января в 19-м туре чемпионата Франции Александр Головин и «Монако» приедут в гости к «Марселю». Поединок состоится на стадионе «Велодром». Арбитр Вилли Делажо даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России легально не показывают лигу 1.

Аналитики считают, что у хозяев чуть больше шансов на три очка: поставить на успех «Марселя» можно с коэффициентом 2.35, это около 40% вероятности. Победу красно-белых предложили с близкой котировкой 2.99 (33%). Ничья доступна за 3.64 (27%).

В первом круге монегаски одолели бело-голубых на стадионе «Луи II» (3:2). Непоражение гостей на «Велодроме» идет за 1.65.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.13. Вариант «обе забьют» оценен за 1.62, обратный рынок — за 2.32.

Александр Головин принял участие в 16 турах лиги 1 и отметился пятью голами — он второй бомбардир «Монако» наряду с Такуми Минамино. Точный выстрел россиянина в ворота южан можно взять за 3.95.

Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «Монако»

В первом круге соперники выдали яркую перестрелку на стадионе «Луи II», которая закончилась в пользу хозяев (3:2). С той встречи прошло четыре месяца, но монегаски не предали тренд на результативные игры: в четырех последних поединках с участием красно-белых неизменно влетало три-четыре гола на двоих. Стоит ждать, что и предстоящая разборка на «Велодроме» получится столь же темпераментной.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.84.