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«Марсель» — «Монако»: прогноз на матч лиги 1 27 января 2024 года

Прогноз на матч лиги 1 «Марсель» — «Монако» 27 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Александр Головин («Монако»).
Фото Global Look Press

27 января в 19-м туре чемпионата Франции Александр Головин и «Монако» приедут в гости к «Марселю». Поединок состоится на стадионе «Велодром». Арбитр Вилли Делажо даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России легально не показывают лигу 1.

Франция. Лига 1. 19-й тур
27 янв, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
Монако

Аналитики считают, что у хозяев чуть больше шансов на три очка: поставить на успех «Марселя» можно с коэффициентом 2.35, это около 40% вероятности. Победу красно-белых предложили с близкой котировкой 2.99 (33%). Ничья доступна за 3.64 (27%).

В первом круге монегаски одолели бело-голубых на стадионе «Луи II» (3:2). Непоражение гостей на «Велодроме» идет за 1.65.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.13. Вариант «обе забьют» оценен за 1.62, обратный рынок — за 2.32.

Александр Головин принял участие в 16 турах лиги 1 и отметился пятью голами — он второй бомбардир «Монако» наряду с Такуми Минамино. Точный выстрел россиянина в ворота южан можно взять за 3.95.

Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «Монако»

В первом круге соперники выдали яркую перестрелку на стадионе «Луи II», которая закончилась в пользу хозяев (3:2). С той встречи прошло четыре месяца, но монегаски не предали тренд на результативные игры: в четырех последних поединках с участием красно-белых неизменно влетало три-четыре гола на двоих. Стоит ждать, что и предстоящая разборка на «Велодроме» получится столь же темпераментной.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.84.

Александр Головин
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Марсель
ФК Монако
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Александр Соболев

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Виктор Александров

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