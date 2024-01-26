Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

СКА — ЦСКА: армейское дерби не поразит результативностью

Прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА 26 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки ЦСКА.
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

26 января в регулярном чемпионате КХЛ пройдет армейское дерби — СКА и ЦСКА сойдутся в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Серджи Роберто (&laquo;Барселона&raquo;). «Барса» получила идеального соперника, чтобы оторваться за вылет из Кубка. В 2024-м «Вильярреал» не выиграл еще ни разу

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: победа подопечных Романа Ротенберга в основное время предложена с котировкой 2.00, вероятность — примерно 49%. Успех москвичей доступен за 3.70 (26%), ничья идет с незначительно большим коэффициентом 3.80 (25%).

Триумф петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.55, этот рынок на гостей идет за 2.50.

Можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.45, Ф2(0) — за 2.60;

• Ф1(-1) — за 2.30, Ф2(+1) — за 1.60.

Тотал больше 4.5 шайбы дан за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.17.

Поставить на то, что каждая команда отличится минимум по два раза, можно за 1.77. Обратный вариант предложен за 1.93.

Игроки &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo;. «Авангард» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 26 января 2024 года

Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА

Команды входят в топ-10 по результативности в текущем сезоне КХЛ. Но обычно их встречи не запоминаются большим количеством заброшенных шайб — хотя бы пять на двоих они оформили лишь в трех из семи предыдущих очных матчей. В двух из четырех игр армейцы забили друг другу меньше четырех голов, а больше пяти результативных бросков совершили лишь в одном поединке.

Рекомендуемая ставка: ТМ 5.5 за 1.60.

0
Читайте также
Выживший при крушении Falcon 10 врач заявил, что Евсюкова была обнаружена мертвой
Американский политолог объяснил, почему украинские военные сбили Ил-76
В Ростове-на-Дону арестовали двух агентов ВСУ
США отказали дипломатам РФ в участии в заседании Международного совета по зерну
Популярное видео
«Калгари» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
«Ванкувер» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Покер Цыплакова обеспечил «Спартаку» место в кубковой восьмерке
«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» подписала новый большой контракт с Зерновым
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 26 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости