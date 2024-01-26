26 января в регулярном чемпионате КХЛ пройдет армейское дерби — СКА и ЦСКА сойдутся в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: победа подопечных Романа Ротенберга в основное время предложена с котировкой 2.00, вероятность — примерно 49%. Успех москвичей доступен за 3.70 (26%), ничья идет с незначительно большим коэффициентом 3.80 (25%).

Триумф петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.55, этот рынок на гостей идет за 2.50.

Можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.45, Ф2(0) — за 2.60;

• Ф1(-1) — за 2.30, Ф2(+1) — за 1.60.

Тотал больше 4.5 шайбы дан за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.17.

Поставить на то, что каждая команда отличится минимум по два раза, можно за 1.77. Обратный вариант предложен за 1.93.

Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА

Команды входят в топ-10 по результативности в текущем сезоне КХЛ. Но обычно их встречи не запоминаются большим количеством заброшенных шайб — хотя бы пять на двоих они оформили лишь в трех из семи предыдущих очных матчей. В двух из четырех игр армейцы забили друг другу меньше четырех голов, а больше пяти результативных бросков совершили лишь в одном поединке.

Рекомендуемая ставка: ТМ 5.5 за 1.60.