26 января «Авангард» и «Ак Барс» сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды Восточной конференции встретятся в Омске на льду «G-Драйв-Арены». Начало игры запланировано на 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», эфир стартует в 15.45 мск.

Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов добиться успеха: выигрыш «Авангарда» в основное время можно взять за 2.30, вероятность — приблизительно 43%. Победа подопечных Зинэтулы Билялетдинова доступна с котировкой 2.95 (33%), «мирный» результат оценен в 3.90 (24%).

Успех «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.73, этот рынок на «Ак Барс» дан за 2.10.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.70, Ф2(0) — за 2.15;

• Ф1(-1) — за 2.85, Ф2(+1) — за 1.40.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.95, ТМ 4.5 — в 1.85.

Поставить на то, что каждая команда пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 гола, можно с коэффициентом 1.95. Обратный вариант предложен за 1.75.

Комбинированный рынок на победу хозяев и ТБ 4.5 шайбы идет за 3.65.