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«Авангард» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 26 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 26 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Томаш Юрчо («Авангард»).
Фото Телеграм-канал «Авангарда», Telegram

26 января «Авангард» и «Ак Барс» сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды Восточной конференции встретятся в Омске на льду «G-Драйв-Арены». Начало игры запланировано на 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», эфир стартует в 15.45 мск.

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Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов добиться успеха: выигрыш «Авангарда» в основное время можно взять за 2.30, вероятность — приблизительно 43%. Победа подопечных Зинэтулы Билялетдинова доступна с котировкой 2.95 (33%), «мирный» результат оценен в 3.90 (24%).

Успех «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.73, этот рынок на «Ак Барс» дан за 2.10.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.70, Ф2(0) — за 2.15;

• Ф1(-1) — за 2.85, Ф2(+1) — за 1.40.

Игроки &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo;. «Авангард» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 26 января 2024 года

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.95, ТМ 4.5 — в 1.85.

Поставить на то, что каждая команда пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 гола, можно с коэффициентом 1.95. Обратный вариант предложен за 1.75.

Комбинированный рынок на победу хозяев и ТБ 4.5 шайбы идет за 3.65.

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СКА — ЦСКА: армейское дерби не поразит результативностью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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