19 марта СКА и «Автомобилист» проведут второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, пока впереди екатеринбуржцы. Игра состоится на льду «СКА Арены» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева имеют серьезное преимущество, поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.72, что приблизительно 57% вероятности. Успех «Автомобилиста» доступен с котировкой 4.20 (22%), ничья идет за немного большие 4.70 (21%).

Триумф петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.43, этот рынок на «Автомобилист» дан за 2.85.

Также можно поставить на один из многочисленных вариантов ставок на выигрыш любой из команд с учетом форы:

• Ф1(-1.5) — за 2.34, Ф2(+1.5) — за 1.60;

• Ф1(-2.5) — за 3.65, Ф2(+2.5) — за 1.29.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.93, ТМ 4.5 — за 1.88.

Поставить на наличие овертайма можно за 4.30, обратный вариант оценен в 1.22.

Комбинированный рынок на успех подопечных Романа Ротенберга и тотал меньше 5.5 гола дан за 2.37.

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