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СКА — «Автомобилист»: прогноз на матч Кубка Гагарина 19 марта 2024 года

Прогноз на матч Кубка Гагарина СКА — «Автомобилист» 19 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Эмиль Галимов (СКА).
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram

19 марта СКА попробует взять реванш у «Автомобилиста» за поражение в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина (2:3). Предстоящая игра пройдет в Санкт-Петербурге на льду «СКА Арены», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Winline видят армейцев серьезными фаворитами: поставить на триумф СКА в основное время можно с котировкой 1.72, вероятность — приблизительно 57%. Выигрыш коллектива из Екатеринбурга предложен за 4.20 (22%), ничья идет за немного большие 4.70 (21%).

Успех петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.43, этот рынок на «Автомобилист» дан за 2.85.

Также можно взять один из многочисленных вариантов ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(-1.5) — за 2.34, Ф2(+1.5) — за 1.60;

• Ф1(-2.5) — за 3.65, Ф2(+2.5) — за 1.29.

Тотал больше 4.5 гола идет за 1.93, ТМ 4.5 — за 1.88.

Поставить на наличие овертайма можно за 4.30, обратный вариант оценен в 1.22.

Игроки &laquo;Металлурга&raquo;. «Металлург» — «Спартак»: прогноз на матч Кубка Гагарина 19 марта 2024 года

Прогноз и ставка на матч СКА — «Автомобилист»

Поражение петербуржцев в первом матче выглядит сенсационным: один из главных фаворитов Кубка Гагарина на домашнем льду уступил середняку Восточной конференции. Вероятно, во второй раз армейцы не допустят такую ошибку, тем более что у них подавляющее преимущество в личных встречах с «Автомобилистом» — семь побед в предыдущих 10 поединках. К тому же екатеринбуржцы отличаются меньше всех (2,33 раза в среднем за игру) оставшихся команд в плей-офф и при этом идут вторыми по количеству штрафных минут за три периода.

Рекомендуемая ставка: победа СКА за 1.72.

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«Металлург» — «Спартак»: прогноз на матч Кубка Гагарина 19 марта 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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П
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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

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Ростов

 17 1 5
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