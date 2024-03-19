СКА — «Автомобилист»: прогноз на матч Кубка Гагарина 19 марта 2024 года
19 марта СКА попробует взять реванш у «Автомобилиста» за поражение в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина (2:3). Предстоящая игра пройдет в Санкт-Петербурге на льду «СКА Арены», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Winline видят армейцев серьезными фаворитами: поставить на триумф СКА в основное время можно с котировкой 1.72, вероятность — приблизительно 57%. Выигрыш коллектива из Екатеринбурга предложен за 4.20 (22%), ничья идет за немного большие 4.70 (21%).
Успех петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.43, этот рынок на «Автомобилист» дан за 2.85.
Также можно взять один из многочисленных вариантов ставок на победу любой из команд с учетом форы:
• Ф1(-1.5) — за 2.34, Ф2(+1.5) — за 1.60;
• Ф1(-2.5) — за 3.65, Ф2(+2.5) — за 1.29.
Тотал больше 4.5 гола идет за 1.93, ТМ 4.5 — за 1.88.
Поставить на наличие овертайма можно за 4.30, обратный вариант оценен в 1.22.
Прогноз и ставка на матч СКА — «Автомобилист»
Поражение петербуржцев в первом матче выглядит сенсационным: один из главных фаворитов Кубка Гагарина на домашнем льду уступил середняку Восточной конференции. Вероятно, во второй раз армейцы не допустят такую ошибку, тем более что у них подавляющее преимущество в личных встречах с «Автомобилистом» — семь побед в предыдущих 10 поединках. К тому же екатеринбуржцы отличаются меньше всех (2,33 раза в среднем за игру) оставшихся команд в плей-офф и при этом идут вторыми по количеству штрафных минут за три периода.
Рекомендуемая ставка: победа СКА за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5