19 марта СКА попробует взять реванш у «Автомобилиста» за поражение в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина (2:3). Предстоящая игра пройдет в Санкт-Петербурге на льду «СКА Арены», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Winline видят армейцев серьезными фаворитами: поставить на триумф СКА в основное время можно с котировкой 1.72, вероятность — приблизительно 57%. Выигрыш коллектива из Екатеринбурга предложен за 4.20 (22%), ничья идет за немного большие 4.70 (21%).

Успех петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.43, этот рынок на «Автомобилист» дан за 2.85.

Также можно взять один из многочисленных вариантов ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(-1.5) — за 2.34, Ф2(+1.5) — за 1.60;

• Ф1(-2.5) — за 3.65, Ф2(+2.5) — за 1.29.

Тотал больше 4.5 гола идет за 1.93, ТМ 4.5 — за 1.88.

Поставить на наличие овертайма можно за 4.30, обратный вариант оценен в 1.22.

Прогноз и ставка на матч СКА — «Автомобилист»

Поражение петербуржцев в первом матче выглядит сенсационным: один из главных фаворитов Кубка Гагарина на домашнем льду уступил середняку Восточной конференции. Вероятно, во второй раз армейцы не допустят такую ошибку, тем более что у них подавляющее преимущество в личных встречах с «Автомобилистом» — семь побед в предыдущих 10 поединках. К тому же екатеринбуржцы отличаются меньше всех (2,33 раза в среднем за игру) оставшихся команд в плей-офф и при этом идут вторыми по количеству штрафных минут за три периода.

Рекомендуемая ставка: победа СКА за 1.72.

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