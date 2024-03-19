«Металлург» — «Спартак»: прогноз на матч Кубка Гагарина 19 марта 2024 года
19 марта «Металлург» и «Спартак» сойдутся во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — в первой встрече «Магнитка» легко разгромила соперника (4:0). Игра пройдет на «Арене Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск».
Эксперты букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: победа команды Андрея Разина в основное время доступна с котировкой 2.10, это около 47% вероятности. Выигрыш красно-белых можно взять за 3.05 (32%), коэффициент на ничью — 4.50 (21%).
Успех «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.67, этот рынок на гостей идет за 2.22.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.62, Ф2(0) — за 2.31;
• Ф1(-1.5) — за 2.85, Ф2(+1.5) — за 1.43.
Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.51, ТМ 4.5 — за 2.55.
Вероятность увидеть дополнительное время оценена в 4.10, рынок «овертайма не будет» предложен за 1.24.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Спартак»
Соперники входят в топ-5 самых результативных в плей-офф, «Спартак» же вообще возглавляет этот список. Хозяева отличаются 2,71 раза за игру, гости — 3,50. А один из лучших бомбардиров Кубка Гагарина Робин Пресс выступает за «Магнитку» — швед набрал уже восемь очков (2+6). В первом матче «Металлург» отгрузил красно-белым четыре шайбы, а минимум три гола в ворота москвичей команда Андрея Разина забила в шести из предыдущих 10 поединков.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.69.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5