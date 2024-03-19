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Сегодня, 08:15

«Металлург» — «Спартак»: прогноз на матч Кубка Гагарина 19 марта 2024 года

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Металлург» — «Спартак» 19 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Металлурга».
Фото Телеграм-канал «Металлурга»., Telegram

19 марта «Металлург» и «Спартак» сойдутся во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — в первой встрече «Магнитка» легко разгромила соперника (4:0). Игра пройдет на «Арене Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

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Эксперты букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: победа команды Андрея Разина в основное время доступна с котировкой 2.10, это около 47% вероятности. Выигрыш красно-белых можно взять за 3.05 (32%), коэффициент на ничью — 4.50 (21%).

Успех «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.67, этот рынок на гостей идет за 2.22.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.62, Ф2(0) — за 2.31;

• Ф1(-1.5) — за 2.85, Ф2(+1.5) — за 1.43.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.51, ТМ 4.5 — за 2.55.

Вероятность увидеть дополнительное время оценена в 4.10, рынок «овертайма не будет» предложен за 1.24.

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Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Спартак»

Соперники входят в топ-5 самых результативных в плей-офф, «Спартак» же вообще возглавляет этот список. Хозяева отличаются 2,71 раза за игру, гости — 3,50. А один из лучших бомбардиров Кубка Гагарина Робин Пресс выступает за «Магнитку» — швед набрал уже восемь очков (2+6). В первом матче «Металлург» отгрузил красно-белым четыре шайбы, а минимум три гола в ворота москвичей команда Андрея Разина забила в шести из предыдущих 10 поединков.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.69.

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«Динамо» — «Трактор»: где смотреть матч Кубка Гагарина 18 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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