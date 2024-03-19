19 марта «Металлург» и «Спартак» сойдутся во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — в первой встрече «Магнитка» легко разгромила соперника (4:0). Игра пройдет на «Арене Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Эксперты букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: победа команды Андрея Разина в основное время доступна с котировкой 2.10, это около 47% вероятности. Выигрыш красно-белых можно взять за 3.05 (32%), коэффициент на ничью — 4.50 (21%).

Успех «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.67, этот рынок на гостей идет за 2.22.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.62, Ф2(0) — за 2.31;

• Ф1(-1.5) — за 2.85, Ф2(+1.5) — за 1.43.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.51, ТМ 4.5 — за 2.55.

Вероятность увидеть дополнительное время оценена в 4.10, рынок «овертайма не будет» предложен за 1.24.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Спартак»

Соперники входят в топ-5 самых результативных в плей-офф, «Спартак» же вообще возглавляет этот список. Хозяева отличаются 2,71 раза за игру, гости — 3,50. А один из лучших бомбардиров Кубка Гагарина Робин Пресс выступает за «Магнитку» — швед набрал уже восемь очков (2+6). В первом матче «Металлург» отгрузил красно-белым четыре шайбы, а минимум три гола в ворота москвичей команда Андрея Разина забила в шести из предыдущих 10 поединков.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.69.

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