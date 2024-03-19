19 марта «Металлург» и «Спартак» проведут второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина, после первой встречи лидерство за «Магниткой». Игра на «Арене Металлург» в Магнитогорске начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у хозяев больше шансов на успех: победа «Магнитки» в основное время дана за 2.10, вероятность — примерно 47%. Поставить на выигрыш москвичей можно с коэффициентом 3.05 (32%), ничья доступна с котировкой 4.50 (21%).

Триумф «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.67, этот рынок на гостей идет за 2.22.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.62, Ф2(0) — за 2.31;

• Ф1(-1.5) — за 2.85, Ф2(+1.5) — за 1.43.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.51, ТМ 4.5 — за 2.55.

Вероятность увидеть дополнительное время оценена в 4.10, рынок «овертайма не будет» предложен за 1.24.

Комбинированный вариант на победу «Магнитки» и тотал больше 5.5 гола доступен за 3.65.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!