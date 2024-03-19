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96 команд примут участие в VI Всероссийском фестивале адаптивного хоккея

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С 25 по 30 апреля на ледовых аренах федеральной территории «Сириус» состоится шестой Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея, участниками которого в этом году станут 96 детско-юношеских команд из 58 городов страны.

Согласно поступившим именным заявкам, главное событие года для юных хоккеистов с инвалидностью объединит 1041 игрока. Общее число команд в этом году составит 96, что на 33 коллектива больше по сравнению с предыдущим турниром. Численное соотношение по дисциплинам следующее:

  • 49 команд по следж-хоккею для детей с поражением опорно-двигательного аппарата;

  • 11 команд по следж-хоккею 3x3 для команд с неполным составом — дисциплине, которая станет нововведением предстоящего турнира;

  • 29 команд по специальному хоккею для ребят с особенностями развития интеллекта;

  • 7 команд для незрячих и слабовидящих.

Традиционно все команды смешанные — в играх принимают участие не только мальчики, но и девочки в возрасте старше 7 лет. В числе участников предстоящего мероприятия — не менее 15 новых команд, которые были созданы в рамках проекта «Школа адаптивного хоккея», поддержанного Фондом президентских грантов, на фестивале они получат свой первый опыт игровой практики.

Помимо дивизиона «Следж-хоккей 3x3», на предстоящем фестивале участников ждут и другие нововведения. Так, дивизион «Незрячие» будет поделен на сборные команды с учетом классификации игроков. И, наконец, в дивизионе «Специальный хоккей» будут две новые возрастные категории.

Фестиваль адаптивного хоккея всегда был и остается ярким семейным праздником. Помимо юных спортсменов, в мероприятии традиционно участвуют друзья и близкие игроков. В 2024 году, который объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, тематика предстоящего фестиваля будет посвящена семейным ценностям. Так, для традиционного конкурса костюмов в этом году подойдут яркие и продуманные семейные образы. А специальный конкурс «СУПЕРхоккейная мама», проводимый Федерацией адаптивного хоккея, направлен на то, чтобы подчеркнуть роль матери в судьбе юных спортсменов.

«Год за годом наш большой спортивный праздник масштабируется и объединяет все больше ребят из разных уголков России. Конечно, у нас есть огромное желание охватить все регионы страны, и мы постепенно шаг за шагом идем к его исполнению. Цифры говорят сами за себя — в этом году мы почти вплотную подошли к рубежу в сотню команд, а ведь всего годом ранее их было 63. Ну а главный показатель для нас — это количество горящих глаз и радостных улыбок наших юных участников, которые мы совсем скоро увидим в Сириусе. Мы всегда делаем акцент на том, что фестиваль — это семейное мероприятие, и в этом году мы решили отразить эту мысль в его тематике. Одним из важных событий станет финал специального конкурса мам, которым мы хотим уделить особое внимание — ведь именно на их хрупких плечах держится практически весь детский хоккейный мир, а их роль — главная в воспитании будущих чемпионов», — заявила президент Федерации адаптивного хоккея Анастасия Барадачева.

Организатор фестиваля — Федерация адаптивного хоккея, которая уже на протяжении восьми лет помогает детям с различными особенностями здоровья в раскрытии их потенциала, физической реабилитации и социальной адаптации через занятия хоккеем.

Генеральным партнером Фестиваля адаптивного хоккея выступает благотворительная программа «ДоброFON» компании FONBET. Компания активно поддерживает развитие детского адаптивного хоккея с 2018 года, когда состоялся первый фестиваль в Санкт-Петербурге. За эти годы в рамках благотворительной программы «Ставка на добро» не один десяток ребят с различными диагнозами стали заниматься хоккеем и участвовать в турнирах.

«Мы гордимся тем, что прошли путь от первого фестиваля до нынешнего, уже шестого по счету, вместе, рука об руку, с Федерацией адаптивного хоккея. Для компании FONBET поддержка фестивалей была и остается делом важнейшим, потому что каждый фестиваль — событие действительно уникальное. Это большой, настоящий праздник: очень шумный и очень светлый, очень особенный и очень традиционный, профессиональный, спортивный и семейный. Нас очень радует, что семья фестиваля, как и положено настоящей семье, становится больше с каждым годом, и в Сочи в 2024 году мы сможем приветствовать 96 команд. Так что фестиваль — это уникальный спортивный общероссийский, а значит — уже и общенациональный турнир», — сообщил генеральный директор компании FONBET Сергей Анохин.

Фестиваль адаптивного хоккея включен в календарный план всероссийских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Минспорта РФ на 2024 год, а соорганизатором выступила Администрация федеральной территории «Сириус», на территории которой будут проживать и играть команды. В 2021 году мероприятие получило всероссийскую премию «Живу спортом» в номинации «Лучшее спортивное событие», все игры турнира сопровождаются прямыми трансляциями с профессиональными комментаторами, а он сам широко освещается в СМИ.

Мероприятие является благотворительным, поддержать фестиваль и развитие спорта для детей с тяжелыми заболеваниями может каждый человек — для этого достаточно сделать пожертвование в любой сумме на сайте.

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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
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 - : -
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