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Сегодня, 18:41

Калинская проиграла 136-й ракетке мира на турнире в Мадриде

Руслан Минаев
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Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Россиянка Анна Калинская проиграла чешке Саре Бейлек во втором круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 1:6, 4:6.

Матч длился 1 час 21 минуту. Калинская за игру допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. У Бейлек — 1 двойная ошибка и 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

136-я ракетка мира в третьем круге встретится с американкой Эшлин Крюгер.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Сара Бейлек (Чехия, Q) — Анна Калинская (Россия, 24) — 6:1, 6:4

Анна Калинская
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