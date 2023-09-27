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«Сибирь» — СКА: прогноз на матч КХЛ 27 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — СКА 27 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки СКА в матче с «Адмиралом».
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram

27 сентября СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ проведет уже третий выездной матч подряд. Очередной соперник армейцев — «Сибирь». Игра пройдет в Новосибирске на льду «Сибирь Арены», начало в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME, эфир стартует в 15.20 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей серьезными фаворитами: их успех в основное время доступен с котировкой 1.98, что составляет примерно 49% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 3.50 (27%), коэффициент на ничью — 4.00 (24%).

Команды встречались 17 сентября — тогда победа осталась на стороне «Сибири» (2:1). Поставить на то, что в предстоящем поединке «снеговики» как минимум не уступят, можно за 1.81.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 2.57, Ф2(0) — за 1.49;

• Ф1(+1) — 1.61, Ф2(-1) — за 2.30.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.78, ТМ 4.5 — за 1.98.

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Прогноз и ставка на матч «Сибирь» — СКА

Оба коллектива подошли к очному противостоянию в отличной форме: хозяева выдали четырехматчевую победную серию, которая началась как раз с успеха в прошлой встрече со СКА (2:1), петербуржцы же после поражения от «снеговиков» добились трех триумфов подряд. В личных поединках тоже нет явного перевеса в сторону одной из команд — они выиграли по пять раз в последних 10 столкновениях.

По сезону соперники демонстрируют не слишком высокую результативность: новосибирцы отличаются в среднем 2,4 раза за 60 минут, петербуржцы — 2,2. Но в последнее время оба клуба прибавили в остроте у чужих ворот: «Сибирь» после свидания со СКА забросила 10 шайб в трех играх, сами армейцы — 11 за тот же промежуток.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.78.

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«Кызылжар» — «Тобол»: прогноз на матч чемпионата Казахстана 27 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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