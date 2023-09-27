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«Кызылжар» — «Тобол»: прогноз на матч чемпионата Казахстана 27 сентября 2023 года

Прогноз на матч чемпионата Казахстана «Кызылжар» — «Тобол» 27 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Милян Вукадинович («Тобол»).
Фото Официальный сайт «Тобола»

27 сентября «Кызылжар» и «Тобол» сойдутся в отложенном матче 15-го тура чемпионата Казахстана. Игра пройдет на стадионе «Карасай» в Петропавловске и начнется в 15.00 по московскому времени. В России легально не показывают казахстанскую лигу.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева имеют более предпочтительные шансы на три очка: взять их успех можно с коэффициентом 2.13, что составляет примерно 45% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.21 (29%), раздел очков предложен за чуть большие 3.47 (26%).

Команды встречались в июне, тогда «Тобол» добыл минимальную победу (1:0). Поставить на то, что желто-зеленые не уступят в предстоящем поединке, можно за 1.65.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:

• триумф хозяев 1:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 6.62;

• 1:0 в пользу «Тобола» — за 7.24.

Соперники не отличаются высокой результативностью: тотал больше 2.5 гола идет за 2.35, ТМ 2.5 — за 1.55.

Рынок «обе забьют» оценили котировкой 2.12, обратный вариант — за 1.67.

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Прогноз и ставка на матч «Кызылжар» — «Тобол»

Команды показывают невысокую результативность: хозяева в 22 турах оформили 22 гола (в среднем получается один точный удар за 90 минут), гости — 23 за 21 матч ( в среднем — 1,09). Друг с другом соперники выдавали яркие поединки тоже редко: больше двух мячей на двоих в последних 10 очных встречах забили всего трижды. «Кызылжар» в последний раз отличался чаще одного раза за игру 19 августа, «Тобол» — 23 июля.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 1.97 (если забьют ровно дважды, случится возврат).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
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Матео Кассьерра

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Федор Чалов

ЦСКА

 6
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Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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