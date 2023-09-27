«Кызылжар» — «Тобол»: прогноз на матч чемпионата Казахстана 27 сентября 2023 года
27 сентября «Кызылжар» и «Тобол» сойдутся в отложенном матче 15-го тура чемпионата Казахстана. Игра пройдет на стадионе «Карасай» в Петропавловске и начнется в 15.00 по московскому времени. В России легально не показывают казахстанскую лигу.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева имеют более предпочтительные шансы на три очка: взять их успех можно с коэффициентом 2.13, что составляет примерно 45% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.21 (29%), раздел очков предложен за чуть большие 3.47 (26%).
Команды встречались в июне, тогда «Тобол» добыл минимальную победу (1:0). Поставить на то, что желто-зеленые не уступят в предстоящем поединке, можно за 1.65.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:
• триумф хозяев 1:0 — за 6.00;
• 1:1 — за 6.62;
• 1:0 в пользу «Тобола» — за 7.24.
Соперники не отличаются высокой результативностью: тотал больше 2.5 гола идет за 2.35, ТМ 2.5 — за 1.55.
Рынок «обе забьют» оценили котировкой 2.12, обратный вариант — за 1.67.
Прогноз и ставка на матч «Кызылжар» — «Тобол»
Команды показывают невысокую результативность: хозяева в 22 турах оформили 22 гола (в среднем получается один точный удар за 90 минут), гости — 23 за 21 матч ( в среднем — 1,09). Друг с другом соперники выдавали яркие поединки тоже редко: больше двух мячей на двоих в последних 10 очных встречах забили всего трижды. «Кызылжар» в последний раз отличался чаще одного раза за игру 19 августа, «Тобол» — 23 июля.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 1.97 (если забьют ровно дважды, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1