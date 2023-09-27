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«Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас»: где смотреть матч ла лиги 27 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас» 27 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Тони Кроос и Лукас Васкес («Реал»).
Фото Global Look Press

27 сентября «Реал» сойдется с «Лас-Пальмасом» в седьмом туре чемпионата Испании. Встреча пройдет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и стартует в 20.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада рефери Хосе Мунуэра Монтеро. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
27 сент, 20:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Лас-Пальмас

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение сливочным. На победу парней Карло Анчелотти предложили котировку 1.22, это соответствует примерно 78% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 7.16 (14%), успех «Лас-Пальмаса» — за 13.00 (8%).

«Обе забьют» оценили в 2.02, коэффициент на обратный вариант — 1.80. При этом специалисты ждут яркий поединок: тотал больше трех мячей идет за 1.64, ТМ 3 — за 2.13.

Канарцы еще ни разу не поразили чужие ворота на выезде — у них три поражения с одинаковым счетом (0:1). На «сухарь» Кепы Аррисабалаги представлен коэффициент 1.91.

На старте сезона «бланкос» нередко дожимают соперников — в трех матчах из семи отличились в заключительные 15 минут. Гол мадридцев с 76-й по 90-ю минуту дали за 1.64.

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Викторию Джуда Беллингема и компании с форой (-2) можно сыграть за 2.01. Если верите, что гости навяжут фавориту борьбу, вас ждет рынок Ф2 (+2) за 1.84.

Две последних очных встречи «Реал» выиграл с одинаковым счетом (3:0). Повторение такого итога идет за 7.38.

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Футбол
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ФК Лас-Пальмас
ФК Реал
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«Сибирь» — СКА: прогноз на матч КХЛ 27 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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 8
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 5
П
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Квинси Промес

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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