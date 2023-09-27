27 сентября «Реал» сойдется с «Лас-Пальмасом» в седьмом туре чемпионата Испании. Встреча пройдет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и стартует в 20.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада рефери Хосе Мунуэра Монтеро. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение сливочным. На победу парней Карло Анчелотти предложили котировку 1.22, это соответствует примерно 78% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 7.16 (14%), успех «Лас-Пальмаса» — за 13.00 (8%).

«Обе забьют» оценили в 2.02, коэффициент на обратный вариант — 1.80. При этом специалисты ждут яркий поединок: тотал больше трех мячей идет за 1.64, ТМ 3 — за 2.13.

Канарцы еще ни разу не поразили чужие ворота на выезде — у них три поражения с одинаковым счетом (0:1). На «сухарь» Кепы Аррисабалаги представлен коэффициент 1.91.

На старте сезона «бланкос» нередко дожимают соперников — в трех матчах из семи отличились в заключительные 15 минут. Гол мадридцев с 76-й по 90-ю минуту дали за 1.64.

Викторию Джуда Беллингема и компании с форой (-2) можно сыграть за 2.01. Если верите, что гости навяжут фавориту борьбу, вас ждет рынок Ф2 (+2) за 1.84.

Две последних очных встречи «Реал» выиграл с одинаковым счетом (3:0). Повторение такого итога идет за 7.38.

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