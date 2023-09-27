«Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас»: где смотреть матч ла лиги 27 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
27 сентября «Реал» сойдется с «Лас-Пальмасом» в седьмом туре чемпионата Испании. Встреча пройдет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и стартует в 20.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада рефери Хосе Мунуэра Монтеро. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение сливочным. На победу парней Карло Анчелотти предложили котировку 1.22, это соответствует примерно 78% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 7.16 (14%), успех «Лас-Пальмаса» — за 13.00 (8%).
«Обе забьют» оценили в 2.02, коэффициент на обратный вариант — 1.80. При этом специалисты ждут яркий поединок: тотал больше трех мячей идет за 1.64, ТМ 3 — за 2.13.
Канарцы еще ни разу не поразили чужие ворота на выезде — у них три поражения с одинаковым счетом (0:1). На «сухарь» Кепы Аррисабалаги представлен коэффициент 1.91.
На старте сезона «бланкос» нередко дожимают соперников — в трех матчах из семи отличились в заключительные 15 минут. Гол мадридцев с 76-й по 90-ю минуту дали за 1.64.
Викторию Джуда Беллингема и компании с форой (-2) можно сыграть за 2.01. Если верите, что гости навяжут фавориту борьбу, вас ждет рынок Ф2 (+2) за 1.84.
Две последних очных встречи «Реал» выиграл с одинаковым счетом (3:0). Повторение такого итога идет за 7.38.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1