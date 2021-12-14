14 декабря в 16-м туре чемпионата Германии между собой сыграют «Штутгарт» и «Бавария». Матч пройдет на «Мерседес-Бенц Арене» в Штутгарте, начало — в 20.30. Трансляцию покажет «Матч! Футбол 3».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Бавария». На успех команды можно поставить с котировкой 1.29 — это примерно 75% вероятности. Ничью предлагается взять за 6.50 (15%), а победа «Штутгарта» есть в линии за 9.40. (10%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Штутгарта» потенциальная выплата составит 9400 рублей.

Ф1(+1) доступна за 1.67, а Ф2(-1) — за 1.41.

Ставку «Штутгарт» не проиграет" можно взять за 3.80.

Шансы «Баварии» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.80.

Уверены, что «Штутгарт» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 3.30.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 2:0 в пользу «Баварии» наиболее вероятным. На него можно поставить за 8.80.

· ТМ 1.5 — 7.80

· Обе забьют: нет — 2.34

· Точный счет: 0:0 —25.0