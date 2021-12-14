14 декабря 2021 года «Манчестер Сити» примет «Лидс» в 17-м туре АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Этихад», начало — в 23.00. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko. Эфир стартует в 22.30.

Команда Пепа Гвардиолы — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на «Манчестер Сити» можно за 1.14 — это около 85% вероятности. Шансы «Лидса» победить оцениваются коэффициентом 20.0 (5%), а ничья идет за 9.20 (10%).

При ставке в 1000 рублей на «Лидс» можно выиграть 20 000 рублей в случае успеха команды Марсело Бьелсы.

Кроме того, вы можете выбрать один из множества вариантов фор — например:

· Ф1(-1.5) идет за 1.43, а Ф2(+1.5) — за 2.85;

· Ф1(-2) идет за 1.67, а Ф2(+2) — за 2.20;

· Ф1(-2.5) идет за 2.14, а Ф2(+2.5) — за 1.76.

· Тотал голов больше 3.5 доступен за 1.94, а ТМ 3.5 — за 1.92.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.08. Обратный исход доступен за 1.75.

Шансы «Манчестер Сити» забить трижды или более оцениваются котировкой 1.65.

Уверены, что «Лидс» забьет? Поставить на гол гостей можно за 1.97.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.30, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 4:0 — коэффициент 5.60;

· 3:0 — 6.70;

· 2:0 — 6.70.