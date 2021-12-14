«Манчестер Сити» — «Лидс»: прогноз и ставки на матч АПЛ 14 декабря 2021 года
14 декабря в 17-м туре чемпионата Англии между собой сыграют «Манчестер Сити» и «Лидс». Матч пройдет на «Этихад Стэдиум», начало — в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Сити». На успех команды Гвардиолы можно поставить с котировкой 1.14 — это примерно 85% вероятности. Ничью предлагается взять за 9.20 (15%), а победа «Лидса» есть в линии за 20.0 (5%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Лидса» потенциальная выплата составит 20 000 рублей.
Ф1(-2) доступна за 1.67, а Ф2(+2) — за 2.20.
Ставку «Лидс» не проиграет" можно взять за 6.30.
Шансы «Сити» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.65.
Уверены, что «Лидс» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 5.60.
Аналитики БЕТСИТИ считают счет 2:0 в пользу «Сити» наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.70.
· ТМ 1.5 — 7.10
· Обе забьют: нет — 1.75
· Точный счет: 0:0 —23.00
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