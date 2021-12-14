Прогнозы на спорт
Новости
Новости   //    Прогнозы на спорт

«Манчестер Сити» — «Лидс»: прогноз и ставки на матч АПЛ 14 декабря 2021 года

11:15
Футболисты «Манчестер Сити». Фото Reuters
Футболисты «Манчестер Сити». Фото Reuters
Теги:

14 декабря в 17-м туре чемпионата Англии между собой сыграют «Манчестер Сити» и «Лидс». Матч пройдет на «Этихад Стэдиум», начало — в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko.

Мартин Эдегор. «Арсенал» — «Вест Хэм»: у «канониров» вся надежда на Эдегора

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Сити». На успех команды Гвардиолы можно поставить с котировкой 1.14 — это примерно 85% вероятности. Ничью предлагается взять за 9.20 (15%), а победа «Лидса» есть в линии за 20.0 (5%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Лидса» потенциальная выплата составит 20 000 рублей.

Ф1(-2) доступна за 1.67, а Ф2(+2) — за 2.20.

Ставку «Лидс» не проиграет" можно взять за 6.30.

Шансы «Сити» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.65.

Уверены, что «Лидс» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 5.60.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 2:0 в пользу «Сити» наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.70.

· ТМ 1.5 — 7.10

· Обе забьют: нет — 1.75

· Точный счет: 0:0 —23.00

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
14 дек, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Лидс

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Егор Сергеев все материалы автора
Читайте также
Еще одну нашу федерацию наказали за систематический допинг. Под санкциями — триатлон
Подозреваемая в хищении более 20 млн рублей кассирша сдалась полиции
0