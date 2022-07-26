Англия — Швеция: где смотреть матч женского чемпионата Европы 26 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
Чемпионат Европы среди женщин подходит к концу, командам осталось провести всего три матча. 26 и 27 июля состоятся полуфиналы. В первом из них хозяйка турнира сборная Англии сразится со Швецией. Игра пройдет на стадионе «Брэмолл Лейн» в Шеффилде и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 21.50 мск, ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол1».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Англию фаворитом полуфинала. Поставить на успех «Трех львов» в основное время можно с коэффициентом 1.86, это около 53% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (28%), триумф Швеции — за 4.50 (19%).
Если считаете, что «Тре крунур» по силам сдержать Англию, ставка в 1000 рублей на ничью в основное время в случае нужного исхода принесет выигрыш в 3500 рублей и 2500 рублей чистой прибыли.
Также можете взять вариант «Швеция не проиграет» за 1.94.
Англия в среднем по турниру забивает 3.75 мяча, их будущие соперницы — 2.25. Тотал больше 2.5 гола в 1/2 идут за 2.32, ТМ 2.5 — за 1.61.
Также высокий коэффициент на обмен результативными ударами — 2.13. Обратную ставку можно сделать за 1.71.
Пенальти оценен в 3.00, удаление — в 7.00.
Кого ждете в финале? Проход Англии дальше доступен за 1.42, Швеции — за 2.90.
Эксперты предполагают, что матч завершится минимальной победой Англии 1:0, коэффициент 5.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1