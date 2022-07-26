Чемпионат Европы среди женщин подходит к концу, командам осталось провести всего три матча. 26 и 27 июля состоятся полуфиналы. В первом из них хозяйка турнира сборная Англии сразится со Швецией. Игра пройдет на стадионе «Брэмолл Лейн» в Шеффилде и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 21.50 мск, ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Англию фаворитом полуфинала. Поставить на успех «Трех львов» в основное время можно с коэффициентом 1.86, это около 53% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (28%), триумф Швеции — за 4.50 (19%).

Если считаете, что «Тре крунур» по силам сдержать Англию, ставка в 1000 рублей на ничью в основное время в случае нужного исхода принесет выигрыш в 3500 рублей и 2500 рублей чистой прибыли.

Также можете взять вариант «Швеция не проиграет» за 1.94.

Англия в среднем по турниру забивает 3.75 мяча, их будущие соперницы — 2.25. Тотал больше 2.5 гола в 1/2 идут за 2.32, ТМ 2.5 — за 1.61.

Также высокий коэффициент на обмен результативными ударами — 2.13. Обратную ставку можно сделать за 1.71.

Пенальти оценен в 3.00, удаление — в 7.00.

Кого ждете в финале? Проход Англии дальше доступен за 1.42, Швеции — за 2.90.

Эксперты предполагают, что матч завершится минимальной победой Англии 1:0, коэффициент 5.50.