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Англия — Швеция: где смотреть матч женского чемпионата Европы 26 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча женского чемпионата Европы Англия — Швеция 26 июля 2022 года
Евгений Коростелев
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Фото Global Look Press

Чемпионат Европы среди женщин подходит к концу, командам осталось провести всего три матча. 26 и 27 июля состоятся полуфиналы. В первом из них хозяйка турнира сборная Англии сразится со Швецией. Игра пройдет на стадионе «Брэмолл Лейн» в Шеффилде и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 21.50 мск, ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол1».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Англию фаворитом полуфинала. Поставить на успех «Трех львов» в основное время можно с коэффициентом 1.86, это около 53% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (28%), триумф Швеции — за 4.50 (19%).

Если считаете, что «Тре крунур» по силам сдержать Англию, ставка в 1000 рублей на ничью в основное время в случае нужного исхода принесет выигрыш в 3500 рублей и 2500 рублей чистой прибыли.

Также можете взять вариант «Швеция не проиграет» за 1.94.

Англия в среднем по турниру забивает 3.75 мяча, их будущие соперницы — 2.25. Тотал больше 2.5 гола в 1/2 идут за 2.32, ТМ 2.5 — за 1.61.

Также высокий коэффициент на обмен результативными ударами — 2.13. Обратную ставку можно сделать за 1.71.

Пенальти оценен в 3.00, удаление — в 7.00.

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Кого ждете в финале? Проход Англии дальше доступен за 1.42, Швеции — за 2.90.

Эксперты предполагают, что матч завершится минимальной победой Англии 1:0, коэффициент 5.50.

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«Шэмрок Роверс» — «Лудогорец» прогноз на матч Лиги чемпионов 26 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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