Эксперты посчитали, каковы шансы «Марибора» выбить прошлогоднюю сенсацию ЛЧ

26 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором молдавский «Шериф» сыграет со словенским «Марибором». Игра пройдет на стадионе «Шериф» и начнется в 20.00 по московскому времени. В России для просмотра она будет недоступна. Обслужит ее арбитр из Венгрии Томаш Богнар.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Шериф» абсолютным фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить за 1.64, это примерно 60% вероятности исхода. За 3.80 (26%) идет ничья, а за 5.70 (14%) — триумф «Марибора».

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае нужного исхода принесет 3800 рублей и 2800 рублей чистой прибыли.

На то, что «Марибор» не проиграет в стартовые 90 минут матча, котировка 2.26. В первой игре словенцы с задачей справились и сыграли 0:0.

При этом эксперты считают, что у «Шерифа» шансы пробиться в следующий раунд турнира значительно выше, чем у соперника — 1.32 (75%) против 3.40 (25%) на «Марибор».

На проход хозяев дальше в дополнительное время коэффициент 9.90, на гостей — 22.0.

Если же считаете, что победитель определится только в серии пенальти, взять ее можно за 6.20. Победа каждой из команд в 11-метровых оценена в 12.5.