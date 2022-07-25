Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

Эксперты посчитали, каковы шансы «Марибора» выбить прошлогоднюю сенсацию ЛЧ

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Игроки «Марибора» в ЛЧ.
Фото Global Look Press

26 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором молдавский «Шериф» сыграет со словенским «Марибором». Игра пройдет на стадионе «Шериф» и начнется в 20.00 по московскому времени. В России для просмотра она будет недоступна. Обслужит ее арбитр из Венгрии Томаш Богнар.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
26 июл, 20:00. Sheriff (Тирасполь)
Шериф
Марибор

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Шериф» абсолютным фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить за 1.64, это примерно 60% вероятности исхода. За 3.80 (26%) идет ничья, а за 5.70 (14%) — триумф «Марибора».

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае нужного исхода принесет 3800 рублей и 2800 рублей чистой прибыли.

На то, что «Марибор» не проиграет в стартовые 90 минут матча, котировка 2.26. В первой игре словенцы с задачей справились и сыграли 0:0.

При этом эксперты считают, что у «Шерифа» шансы пробиться в следующий раунд турнира значительно выше, чем у соперника — 1.32 (75%) против 3.40 (25%) на «Марибор».

Вратарь &laquo;Лудогорца&raquo; Серджио Падт. «Шемрок Роверс» — «Лудогорец»: чемпионы Болгарии мчат к успеху 6-летней давности

На проход хозяев дальше в дополнительное время коэффициент 9.90, на гостей — 22.0.

Если же считаете, что победитель определится только в серии пенальти, взять ее можно за 6.20. Победа каждой из команд в 11-метровых оценена в 12.5.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Марибор
ФК Шериф (Тирасполь)
1
0
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Баринов подтвердил интерес «Валенсии», Ракицкий стал одноклубником Балотелли. Главные трансферы и слухи РПЛ на 25 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты оценили шансы «Мидтьюлланна» пройти дальше второго круга квалификации ЛЧ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости