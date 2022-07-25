Эксперты посчитали, каковы шансы «Марибора» выбить прошлогоднюю сенсацию ЛЧ
26 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором молдавский «Шериф» сыграет со словенским «Марибором». Игра пройдет на стадионе «Шериф» и начнется в 20.00 по московскому времени. В России для просмотра она будет недоступна. Обслужит ее арбитр из Венгрии Томаш Богнар.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Шериф» абсолютным фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить за 1.64, это примерно 60% вероятности исхода. За 3.80 (26%) идет ничья, а за 5.70 (14%) — триумф «Марибора».
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае нужного исхода принесет 3800 рублей и 2800 рублей чистой прибыли.
На то, что «Марибор» не проиграет в стартовые 90 минут матча, котировка 2.26. В первой игре словенцы с задачей справились и сыграли 0:0.
При этом эксперты считают, что у «Шерифа» шансы пробиться в следующий раунд турнира значительно выше, чем у соперника — 1.32 (75%) против 3.40 (25%) на «Марибор».
На проход хозяев дальше в дополнительное время коэффициент 9.90, на гостей — 22.0.
Если же считаете, что победитель определится только в серии пенальти, взять ее можно за 6.20. Победа каждой из команд в 11-метровых оценена в 12.5.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1