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Сегодня, 06:15

«Шахтер» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Барселона» 7 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Ферран Торрес («Барселона»).
Фото Global Look Press

Лидер группы H «Барселона» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов схлестнется с донецким «Шахтером». Игра пройдет 7 ноября на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Группа H
07 нояб, 20:45. Volksparkstadion (Гамбург)
Шахтер
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на триумф каталонцев можно с коэффициентом 1.27, что составляет примерно 77% вероятности. Успех номинальных хозяев оценен в 11.0 (8%) — это наименее ожидаемый исход. Котировка на ничью — 6.53 (13%).

Команды встречались две недели назад в третьем туре группового этапа — сине-гранатовые дома добыли лишь минимальную победу (2:1). Поставить на то, что в предстоящей игре «Шахтер» как минимум не уступит, можно за внушительные 4.13.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство «Барсы»:

  • 2:0 в пользу гостей — за 6.96;

  • 3:0 — за 8.00;

  • 2:1 — за 9.00.

Тотал больше 3.5 мяча доступен за 2.15, ТМ 3.5 — за 1.75.

Рынок на обмен голами предложен за 1.90, вариант «обе забьют — нет» идет за практически идентичные 1.91.

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Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Барселона»

В первых трех турах каталонцы показали 100-процентный результат и возглавили группу H. «Шахтер» же не без проблем обыграл только худшую команду квартета — «Антверпен» (3:2). Обе команды показывают неплохую результативность: в пяти из шести поединков ЛЧ с их участием было забито минимум три мяча — в том числе и в прошлой встрече украинцев с сине-гранатовыми. Вполне вероятно, что оппоненты продлят тренд на голы.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.69.

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«Боруссия» — «Ньюкасл»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 1 : 1
6.11 16:30
Урал – Рубин
 0 : 1
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 3 : 3
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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