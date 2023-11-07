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Сегодня, 12:15

«Боруссия» — «Ньюкасл»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Ньюкасл» 7 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Феликс Нмеча («Боруссия»).
Фото Global Look Press

7 ноября дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл» встретятся в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Команды выйдут на газон «Сигнал Идуна Парк» в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 20.30 мск.

Лига чемпионов. Группа F
07 нояб, 20:45. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Ньюкасл Юнайтед

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: поставить на хозяев можно с коэффициентом 2.64, что составляет приблизительно 36% вероятности. Выигрыш «Ньюкасла» доступен с близкой котировкой 2.59 (37%). Ничья идет за 3.69 (27%).

Две недели назад дортмундцы добыли минимальную победу над «сороками». Поставить на то, что в предстоящей встрече подопечные Эдина Терзича тоже не уступят, можно за 1.54.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.61;

  • 0:0 — за 9.25;

  • 2:1 в пользу любой из команд — за 9.75.

Марко Ройс (&laquo;Боруссия&raquo;) и&nbsp;Шон Лонгстафф (&laquo;Ньюкасл&raquo;). «Боруссия» — «Ньюкасл»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.72, обратный вариант — за 2.15.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.61, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.34.

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«Шахтер» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 11
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Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

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Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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