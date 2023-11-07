7 ноября дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл» встретятся в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Команды выйдут на газон «Сигнал Идуна Парк» в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 20.30 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: поставить на хозяев можно с коэффициентом 2.64, что составляет приблизительно 36% вероятности. Выигрыш «Ньюкасла» доступен с близкой котировкой 2.59 (37%). Ничья идет за 3.69 (27%).

Две недели назад дортмундцы добыли минимальную победу над «сороками». Поставить на то, что в предстоящей встрече подопечные Эдина Терзича тоже не уступят, можно за 1.54.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.61;

0:0 — за 9.25;

2:1 в пользу любой из команд — за 9.75.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.72, обратный вариант — за 2.15.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.61, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.34.

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