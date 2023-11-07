7 ноября в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сойдутся топ-клубы из группы F — дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл». Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.30 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у соперников примерно равные шансы на успех: поставить на хозяев можно с коэффициентом 2.64, что составляет приблизительно 36% вероятности. Триумф гостей предложен за чуть меньшие 2.59 (37%). На «мирный» результат дали котировку 3.69 (27%).

Две недели назад дортмундцы добыли минимальную победу над «сороками». Поставить на то, что в предстоящей встрече подопечные Эдина Терзича тоже не уступят, можно за 1.54.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.61;

0:0 — за 9.25;

2:1 в пользу любой из команд — за 9.75.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.72, обратный вариант — за 2.15.

Вероятность увидеть размен точными ударами оценена в 1.61, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.34.

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «Ньюкасл»

После поражения от «Дортмунда» коллектив Эдди Хау сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2), а в двух последних встречах прихлопнул «МЮ» (3:0) в Кубке лиги и «Арсенал» (1:0) в АПЛ. «Сороки» находятся в неплохом состоянии, а вот «Боруссия» в субботу безвольно влетела «Баварии» (0:4) на своем поле. И вообще после прошлого поединка с «Ньюкаслом» добыла лишь одну скромную победу над «Хоффенхаймом» (1:0) в Кубке Германии.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.90.

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