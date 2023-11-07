«Боруссия» — «Ньюкасл»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года
7 ноября в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сойдутся топ-клубы из группы F — дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл». Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.30 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у соперников примерно равные шансы на успех: поставить на хозяев можно с коэффициентом 2.64, что составляет приблизительно 36% вероятности. Триумф гостей предложен за чуть меньшие 2.59 (37%). На «мирный» результат дали котировку 3.69 (27%).
Две недели назад дортмундцы добыли минимальную победу над «сороками». Поставить на то, что в предстоящей встрече подопечные Эдина Терзича тоже не уступят, можно за 1.54.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.72, обратный вариант — за 2.15.
Вероятность увидеть размен точными ударами оценена в 1.61, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.34.
Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «Ньюкасл»
После поражения от «Дортмунда» коллектив Эдди Хау сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2), а в двух последних встречах прихлопнул «МЮ» (3:0) в Кубке лиги и «Арсенал» (1:0) в АПЛ. «Сороки» находятся в неплохом состоянии, а вот «Боруссия» в субботу безвольно влетела «Баварии» (0:4) на своем поле. И вообще после прошлого поединка с «Ньюкаслом» добыла лишь одну скромную победу над «Хоффенхаймом» (1:0) в Кубке Германии.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.90.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 1
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|1 : 1
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|0 : 1
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|3 : 3
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3