17 апреля в матче 32-го тура Ла Лиги «Севилья» примет мадридский «Реал». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», транслировать ее будет Okko Спорт. Команды — соседи по турнирной таблице, занимают третье и первое места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ небольшим фаворитом считают гостей — на победу мадридского «Реала» можно поставить за 2.48 (40%). Успех «Севильи» в борьбе за вторую строчку оценивают в 2.90 (34%), а коэффициент на ничью — 3.50 (26%).

Если вы не верите в «Реал» после изнурительного матча в Лиге чемпионов, то при ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3500 рублей.

Обе команды яркие, поэтому на тотал больше двух мячей можно ставить смело — котировка на событие 1.52.

Если считаете, что в игре забьет только одна команда или не забьет никто, на такой исход можно поставить за 1.98. Но обратный результат немного вероятнее и оценивается коэффициентом 1.83.

Пара почти равная, но добавить адреналина в матч может фора — Ф1 (+1) за 1.27 или Ф2 (-1) за 3.80.

«Реал» в последнее время неоднократно демонстрировал волю к победе, и хотя это распространяется в основном на Лигу чемпионов, взять успех в матче с «Севильей» через первичные трудности за 5.70 резон есть.

Наиболее вероятным результатом встречи аналитики считают ничью 1:1 за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Реал»

В этом сезоне болельщики наблюдают классический «Реал», который иногда играет плохо, а эпизодами сводит с ума. «Севилья» же в 2022 году начала сдавать — сыграла больше половины матчей вничью. Привело это к тому, что «Барселона» догнала и возможности делить очки больше нет — надо побеждать. Правда, «Реал» для жертвы не очень подходит, но и сам вряд ли будет опасен — «Севилья» играет стабильно, пусть и побеждает не так часто.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.50.