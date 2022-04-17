«Севилья» — «Реал»: прогноз на матч Примеры 17 апреля 2022 года
17 апреля в матче 32-го тура Ла Лиги «Севилья» примет мадридский «Реал». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», транслировать ее будет Okko Спорт. Команды — соседи по турнирной таблице, занимают третье и первое места соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ небольшим фаворитом считают гостей — на победу мадридского «Реала» можно поставить за 2.48 (40%). Успех «Севильи» в борьбе за вторую строчку оценивают в 2.90 (34%), а коэффициент на ничью — 3.50 (26%).
Если вы не верите в «Реал» после изнурительного матча в Лиге чемпионов, то при ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3500 рублей.
Обе команды яркие, поэтому на тотал больше двух мячей можно ставить смело — котировка на событие 1.52.
Если считаете, что в игре забьет только одна команда или не забьет никто, на такой исход можно поставить за 1.98. Но обратный результат немного вероятнее и оценивается коэффициентом 1.83.
Пара почти равная, но добавить адреналина в матч может фора — Ф1 (+1) за 1.27 или Ф2 (-1) за 3.80.
«Реал» в последнее время неоднократно демонстрировал волю к победе, и хотя это распространяется в основном на Лигу чемпионов, взять успех в матче с «Севильей» через первичные трудности за 5.70 резон есть.
Наиболее вероятным результатом встречи аналитики считают ничью 1:1 за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Реал»
В этом сезоне болельщики наблюдают классический «Реал», который иногда играет плохо, а эпизодами сводит с ума. «Севилья» же в 2022 году начала сдавать — сыграла больше половины матчей вничью. Привело это к тому, что «Барселона» догнала и возможности делить очки больше нет — надо побеждать. Правда, «Реал» для жертвы не очень подходит, но и сам вряд ли будет опасен — «Севилья» играет стабильно, пусть и побеждает не так часто.
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|3 : 1
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|1 : 1
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|1 : 2
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0