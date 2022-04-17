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«Севилья» — «Реал»: прогноз на матч Примеры 17 апреля 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Севилья» — «Реал» 17 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

17 апреля в матче 32-го тура Ла Лиги «Севилья» примет мадридский «Реал». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», транслировать ее будет Okko Спорт. Команды — соседи по турнирной таблице, занимают третье и первое места соответственно.

Испания. Лига 1. 32-й тур
17 апр, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Реал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ небольшим фаворитом считают гостей — на победу мадридского «Реала» можно поставить за 2.48 (40%). Успех «Севильи» в борьбе за вторую строчку оценивают в 2.90 (34%), а коэффициент на ничью — 3.50 (26%).

Если вы не верите в «Реал» после изнурительного матча в Лиге чемпионов, то при ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3500 рублей.

Обе команды яркие, поэтому на тотал больше двух мячей можно ставить смело — котировка на событие 1.52.

Если считаете, что в игре забьет только одна команда или не забьет никто, на такой исход можно поставить за 1.98. Но обратный результат немного вероятнее и оценивается коэффициентом 1.83.

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Пара почти равная, но добавить адреналина в матч может фора — Ф1 (+1) за 1.27 или Ф2 (-1) за 3.80.

«Реал» в последнее время неоднократно демонстрировал волю к победе, и хотя это распространяется в основном на Лигу чемпионов, взять успех в матче с «Севильей» через первичные трудности за 5.70 резон есть.

Наиболее вероятным результатом встречи аналитики считают ничью 1:1 за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Реал»

В этом сезоне болельщики наблюдают классический «Реал», который иногда играет плохо, а эпизодами сводит с ума. «Севилья» же в 2022 году начала сдавать — сыграла больше половины матчей вничью. Привело это к тому, что «Барселона» догнала и возможности делить очки больше нет — надо побеждать. Правда, «Реал» для жертвы не очень подходит, но и сам вряд ли будет опасен — «Севилья» играет стабильно, пусть и побеждает не так часто.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.50.

Футбол
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ФК Реал
ФК Севилья
1
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«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч Кубка Англии 17 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 1 : 1
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 1 : 2
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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