18 апреля в матче 32-го тура чемпионата Испании сыграют «Барселона» и «Кадис». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Камп Ноу» и будет транслироваться на Okko спорт. У каталонцев 60 баллов в турнирной таблице, они занимают вторую строчку. У «Кадиса» 28 очков и 18-е место, зона прямого вылета.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не оставляют никаких шансов гостям, коэффициент на победу «Барселоны» — 1.23 (81%). В то же время успех «Кадиса» на выезде оценивается котировкой 14.50 (6%). Ничья в игре тоже маловероятна, но может увеличить сумму ставки в 6.5 (13%) раза.

При ставке 1 000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 6 500 рублей.

Если вдруг вы считаете, что «Барселона» после поражения от «Айнтрахта» не соберется с силами, то на ничью или победу «Кадиса» (то есть Х2) можете поставить за 4.50.

В игре с «Барселоной» возможны даже самые смелые ожидания голов, например, на тотал больше 4.5 мяча можно поставить за 4.30. Обратный исход — 1.22.

«Кадис» забил всего 26 мячей в этом сезоне, меньше одного за игру. Вдохновляясь этим фактом, можно сделать сразу две ставки — на индивидуальный тотал меньше 1.5 мяча у гостей за 1.12 и «обе забьют — нет» за 1.62. Впрочем, если вы верите в «Кадис», то коэффициент на тотал больше 1.5 у гостей — 6.30, а «обе забьют — да» можно взять за 2.30.

«Барселона» забивает разными способами, в том числе с 11-метровых, котировка на пенальти в игре — 2.55. Удаление же менее вероятно и оценивается в 4.70. Оба эти события в одной игре могут увеличить сумму ставки в 7.5 раза.

У аналитиков компании нет хороших новостей для болельщиков «Кадиса», вот как выглядят три наиболее вероятных точных счета:

• 2:0 - за 5.60;

• 3:0 - за 6.70;

• 1:0 - за 6.90.