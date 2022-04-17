«Барселона» — «Кадис»: где смотреть матч ла лиги 18 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
18 апреля в матче 32-го тура чемпионата Испании сыграют «Барселона» и «Кадис». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Камп Ноу» и будет транслироваться на Okko спорт. У каталонцев 60 баллов в турнирной таблице, они занимают вторую строчку. У «Кадиса» 28 очков и 18-е место, зона прямого вылета.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не оставляют никаких шансов гостям, коэффициент на победу «Барселоны» — 1.23 (81%). В то же время успех «Кадиса» на выезде оценивается котировкой 14.50 (6%). Ничья в игре тоже маловероятна, но может увеличить сумму ставки в 6.5 (13%) раза.
При ставке 1 000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 6 500 рублей.
Если вдруг вы считаете, что «Барселона» после поражения от «Айнтрахта» не соберется с силами, то на ничью или победу «Кадиса» (то есть Х2) можете поставить за 4.50.
В игре с «Барселоной» возможны даже самые смелые ожидания голов, например, на тотал больше 4.5 мяча можно поставить за 4.30. Обратный исход — 1.22.
«Кадис» забил всего 26 мячей в этом сезоне, меньше одного за игру. Вдохновляясь этим фактом, можно сделать сразу две ставки — на индивидуальный тотал меньше 1.5 мяча у гостей за 1.12 и «обе забьют — нет» за 1.62. Впрочем, если вы верите в «Кадис», то коэффициент на тотал больше 1.5 у гостей — 6.30, а «обе забьют — да» можно взять за 2.30.
«Барселона» забивает разными способами, в том числе с 11-метровых, котировка на пенальти в игре — 2.55. Удаление же менее вероятно и оценивается в 4.70. Оба эти события в одной игре могут увеличить сумму ставки в 7.5 раза.
У аналитиков компании нет хороших новостей для болельщиков «Кадиса», вот как выглядят три наиболее вероятных точных счета:
• 2:0 - за 5.60;
• 3:0 - за 6.70;
• 1:0 - за 6.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0