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«Барселона» — «Кадис»: где смотреть матч ла лиги 18 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Кадис» 18 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

18 апреля в матче 32-го тура чемпионата Испании сыграют «Барселона» и «Кадис». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Камп Ноу» и будет транслироваться на Okko спорт. У каталонцев 60 баллов в турнирной таблице, они занимают вторую строчку. У «Кадиса» 28 очков и 18-е место, зона прямого вылета.

Испания. Лига 1. 32-й тур
18 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Кадис

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не оставляют никаких шансов гостям, коэффициент на победу «Барселоны» — 1.23 (81%). В то же время успех «Кадиса» на выезде оценивается котировкой 14.50 (6%). Ничья в игре тоже маловероятна, но может увеличить сумму ставки в 6.5 (13%) раза.

При ставке 1 000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 6 500 рублей.

Если вдруг вы считаете, что «Барселона» после поражения от «Айнтрахта» не соберется с силами, то на ничью или победу «Кадиса» (то есть Х2) можете поставить за 4.50.

В игре с «Барселоной» возможны даже самые смелые ожидания голов, например, на тотал больше 4.5 мяча можно поставить за 4.30. Обратный исход — 1.22.

Усман Дембеле, &laquo;Барселона&raquo;. «Барселона» — «Кадис»: каталонцы отыграются на аутсайдере за позор в Лиге Европы

«Кадис» забил всего 26 мячей в этом сезоне, меньше одного за игру. Вдохновляясь этим фактом, можно сделать сразу две ставки — на индивидуальный тотал меньше 1.5 мяча у гостей за 1.12 и «обе забьют — нет» за 1.62. Впрочем, если вы верите в «Кадис», то коэффициент на тотал больше 1.5 у гостей — 6.30, а «обе забьют — да» можно взять за 2.30.

«Барселона» забивает разными способами, в том числе с 11-метровых, котировка на пенальти в игре — 2.55. Удаление же менее вероятно и оценивается в 4.70. Оба эти события в одной игре могут увеличить сумму ставки в 7.5 раза.

У аналитиков компании нет хороших новостей для болельщиков «Кадиса», вот как выглядят три наиболее вероятных точных счета:

• 2:0 - за 5.60;

• 3:0 - за 6.70;

• 1:0 - за 6.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Кадис
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 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
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Химки – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Динамо
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