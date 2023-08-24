Беллингем тащит «Реал» на старте ла лиги. Бенитеса и «Сельту» Джуд тоже не пощадит

В двух турах англичанин выбил три гола и ассист.

25 августа мадридский «Реал» приедет в гости к «Сельте» в третьем туре чемпионата Испании. Поединок пройдет в Виго на стадионе «Балаидос» и начнется в 22.30 по московскому времени. Имя арбитра назовут позднее. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет встречу в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Сельта» — «Реал Мадрид» 25 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали гостей безоговорочными фаворитами: поставить на парней Карло Анчелотти можно с котировкой 1.70, что составляет примерно 56% вероятности результата. Триумф галисийцев оценили в 4.86 (20%). Ничья — за 4.17 (24%).

Победная серия мадридцев на «Балаидосе» насчитывает пять матчей. Верите, что на этот раз «Сельта» как минимум не уступит? Опция 1Х доступна за 2.23.

Предыдущий визит «Реала» в Виго закончился разгромом хозяев (4:1). В ближайшие выходные специалисты тоже ждут яркого футбола. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.78, обратный вариант — за 2.12.

Лишь в последнем очном поединке «бланкос» сохранили ворота в неприкосновенности (2:0 на «Сантьяго Бернабеу»). До этого команды огорчили друг друга в четырех встречах подряд. Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.74, «обе забьют — нет» дали за 2.10.

Джуд Беллингем — лучший бомбардир ла лиги по итогам двух стартовых туров. Англичанин оформил уже три гола, а на меткий выстрел полузащитника в игре с «кельтами» предложили коэффициент 3.50.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, счет противостояния — 1:1. Его можно взять за 7.48.

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«Сельта» — «Реал Мадрид»: прогноз и анализ матча ла лиги 25 августа 2023 года

Этим летом бровь Карло Анчелотти дергалась не переставая: один за другим главный тренер «бланкос» лишился важнейшего форварда, основного вратаря и ключевого защитника. И если на замену Тибо Куртуа выписали Кепу Аррисабалагу из «Челси», а компенсировать потерю Эдера Милитао можно Антонио Рюдигером или Начо, то новую топовую «девятку» итальянцу так и не купили. Папа Карло мечтал о Харри Кейне и долго уговаривал Флорентино Переса отправить оффер «Тоттенхэму». На крайний случай — оформить аренду Душана Влаховича. Но президент мадридцев затаил дыхание в ожидании развязки конфликта Килиана Мбаппе с руководством «ПСЖ». В итоге англичанин перешел в «Баварию», Черепашка близок к продлению соглашения с французским клубом, а серб начал сезон в «Ювентусе» и в первом туре чемпионата Италии оформил гол и ассист.

«Реал» же остался с единственным чистым нападающим — Хоселу, который в двух первых играх ла лиги суммарно провел на поле 19 минут. Но Анчелотти не был бы гением, если бы не нашел выход даже из такой ситуации: итальянец собрал неочевидное атакующее трио из Винисиуса, Родриго и Джуда Беллингема. Два стартовых тура показали, что идея приживается: бразильцы записали на свой счет по забитому мячу, а новичок мадридцев по-настоящему сиял. На разных этапах матчей англичанин выполнял роли «десятки», «девятки» и ложной «девятки», а временами даже вингера. Такая активность конвертировалась в три точных выстрела и один результативный пас. И если «Атлетик» еще легко отделался, то «Альмерия» получила по-полной: Беллингем оформил дубль и помог отличиться Винисиусу.

Перформанс Джуда получился по-настоящему историческим: он стал первым англичанином с голами в двух первых турах примеры. А еще первым футболистом за 10 лет, который поучаствовал в четырех забитых мячах за пару стартовых поединков чемпионата Испании. К третьему игровому уик-энду Беллингем подходит в статусе лучшего бомбардира ла лиги.

На фоне фееричного британца как-то замылился тот факт, что во встрече с «Альмерией» все 90 минут на скамейке просидел Кепа Аррисабалага. Тот самый, кого брали на позицию основного вратаря вместо выбывшего на год Тибо Куртуа и который отказал «Баварии» ради «Реала». Папа Карло снова доверился Лунину, и тот не подвел: Андрей совершил семь сейвов и согласно продвинутой статистике предотвратил как минимум один гол. Но, как ожидается, дебют испанца состоится как раз в Виго: об этом уже объявил Анчелотти.

Самое неожиданное подписание «Сельты» случилось месяц назад: главным тренером галисийцев стал Рафаэль Бенитес, который после увольнения из «Реала» не работал в Испании семь с половиной лет. Большую часть времени Рафа провел в любимой АПЛ — в «Ньюкасле» и «Эвертоне». А между этим заехал в Китай и принял «Далянь Ифан».

С января 2022 года Бенитес находился без клуба, но теперь прервал отпуск, чтобы помочь возрождению «кельтов». Пока получается не очень: в первом туре небесные дома влетели «Осасуне» (0:2), а через неделю лишь на четвертой добавленной минуте спаслись в Сан-Себастьяне против «Реал Сосьедад» (1:1). Накануне разборки с мадридцами «Сельта» зависла на 16-й строчке таблицы. Не добавляет оптимизма и тот факт, что вот-вот Виго покинет Габриэль Вейга. Главным молодым талантом галисийцев интересовались «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль» и «Челси», но 21-летний хавбек принял предложение «Аль-Ахли» и скоро переедет в Саудовскую Аравию.

Прогноз и ставка на матч «Сельта» — «Реал Мадрид»

Сливочные не проигрывают на «Балаидосе» уже девять лет, а в пяти последних поединках неизменно забирали здесь три очка. При этом очные противостояния часто получаются результативными: соперники пробили «верх» по голам в 10 встречах подряд и в каждой огорчали друг друга. В большом порядке Джуд Беллингем: англичанин стал первым футболистом «Реала» за 14 лет, который отличился в обоих стартовых турах.

«Кельты» без шансов уступили «Осасуне» дома и чудом ушли от поражения «Сосьедад». Сложно поверить в то, что на борьбу с мадридцами у парней Рафы Бенитеса вдруг откроется второе дыхание.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 2.29.

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