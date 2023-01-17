«СЭ» ищет стажеров в отдел «Прогнозы на спорт»

«СЭ» ищет начинающих авторов, которые хотят начать путь в журналистике через написание статей на букмекерскую тематику для раздела «Прогнозы на спорт».

Если вы разбираетесь в спорте и ставках (знаете, что такое Х2 и ТБ 2.5), умеете анализировать события, а также грамотно и красиво излагаете мысли — это ваш шанс:

— получить опыт работы в одном из ведущих изданий о спорте;

— пополнить портфолио статьями.

При желании можно оформить стажировку как учебную практику: подписать необходимые документы, заверить публикации и характеристику.

Самых ярких и активных автором мы можем пригласить к себе в команду! Стажировку можно пройти в удаленном режиме. Формат работы и продолжительность стажировки обсуждаются индивидуально.

Для связи пишите на почтовый адрес zhenjakorostelev@gmail.ru или в телеграм — https://t.me/korostelevio