«Спартак» — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 17 января 2023 года
17 января «Спартак» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграет с лидером Восточной конференции «Автомобилистом». Матч пройдет в Москве на льду арены «Мегаспорт», начало — в 19.30 по московскому времени.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев чуть больше шансов на успех в предстоящем матче: поставить на победу красно-белых в основное время можно с коэффициентом 2.40, это около 40% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 2.80 (34%), ничью можно взять за 3.60 (26%).
Ждете победу москвичей? Ставка в 1000 рублей на успех команды Игоря Гришина при благополучном исходе принесет 2400 рублей.
Поставить на триумф «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.78, этот рынок на екатеринбуржцев доступен за 2.04.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 3.10, Ф2(+1.5) — за 1.34;
• Ф1(0) можно взять за 1.76, Ф2(0) — за 2.06.
Команды уже встречались в этом сезоне: 14 сентября «Автомобилист» разгромил москвичей в домашнем матче (4:1). Поставить на то, что екатеринбуржцы как минимум не проиграют и в предстоящей встрече, можно за 1.54.
Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.65, ТМ 4.5 — за 2.24. Команды действительно играют друг с другом ярко: последние три встречи закончились со счетом 3:1, 5:2 и 4:1.
Прогноз и ставка на матч КХЛ «Спартак» — «Автомобилист» 17 января 2023 года
Обе команды подошли к матчу не в лучшем состоянии: красно-белые в последних 13 матчах регулярки оформили лишь три победы. «Автомобилист», хотя и лидирует на «Востоке», одержал лишь один выигрыш в последних 11 играх. При этом коллективы неплохо атакуют: «Спартак» в последний раз забивал меньше двух шайб за игру восемь матчей назад, «Автомобилист» же в среднем по сезону отличается 2.88 раза за игру.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2