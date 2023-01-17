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Сегодня, 11:15

«Спартак» — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 17 января 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Автомобилист» 17 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

17 января «Спартак» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграет с лидером Восточной конференции «Автомобилистом». Матч пройдет в Москве на льду арены «Мегаспорт», начало — в 19.30 по московскому времени.

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По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев чуть больше шансов на успех в предстоящем матче: поставить на победу красно-белых в основное время можно с коэффициентом 2.40, это около 40% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 2.80 (34%), ничью можно взять за 3.60 (26%).

Ждете победу москвичей? Ставка в 1000 рублей на успех команды Игоря Гришина при благополучном исходе принесет 2400 рублей.

Поставить на триумф «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.78, этот рынок на екатеринбуржцев доступен за 2.04.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.10, Ф2(+1.5) — за 1.34;

• Ф1(0) можно взять за 1.76, Ф2(0) — за 2.06.

Команды уже встречались в этом сезоне: 14 сентября «Автомобилист» разгромил москвичей в домашнем матче (4:1). Поставить на то, что екатеринбуржцы как минимум не проиграют и в предстоящей встрече, можно за 1.54.

Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.65, ТМ 4.5 — за 2.24. Команды действительно играют друг с другом ярко: последние три встречи закончились со счетом 3:1, 5:2 и 4:1.

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Прогноз и ставка на матч КХЛ «Спартак» — «Автомобилист» 17 января 2023 года

Обе команды подошли к матчу не в лучшем состоянии: красно-белые в последних 13 матчах регулярки оформили лишь три победы. «Автомобилист», хотя и лидирует на «Востоке», одержал лишь один выигрыш в последних 11 играх. При этом коллективы неплохо атакуют: «Спартак» в последний раз забивал меньше двух шайб за игру восемь матчей назад, «Автомобилист» же в среднем по сезону отличается 2.88 раза за игру.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.65.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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