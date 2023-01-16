Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Эмполи» — «Сампдория»: где смотреть матч серии А 16 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Эмполи» — «Сампдория» 16 января 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Томмазо Бальданци.
Фото Global Look Press

16 января в заключительном матче 18-го тура чемпионата Италии «Эмполи» сыграет с «Сампдорией». Встреча состоится на «Стадионе Карло Кастеллани» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 18-й тур
16 янв, 22:45. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Сампдория

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Эмполи» фаворитом. На победу хозяев можно поставить за 2.24, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (31%), успех «Сампдории» — за 3.60 (24%).

При ставке в 1000 рублей на триумф генуэзцев в случае их выигрыша выплата составит 3600 рублей, а чистая прибыль — 2600 рублей.

Вариант «Сампдория» не проиграет" доступен за 1.70. В десяти последних очных матчах «Эмполи» одолел соперника всего раз.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.71.

На то, что забьют обе команды, котировка — 1.97. На обратный исход можно поставить за 1.83.

Осимхен и&nbsp;Хвича. «Наполи» — «Кремонезе»: Хвича и Осимхен разорвут аутсайдера на куски

В матче будет назначен пенальти? Если считаете, что это очень реально, возьмите такое условие за 2.60. На удаление коэффициент — 3.70.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.20;

  • победа «Эмполи» 1:0 — за 6.30;

  • минимальный успех «Сампдории» — за 8.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Сампдория
ФК Эмполи
0
Читайте также
Умар Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса на UFC Fight Night 217
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
В Запорожской области сообщили об отводе украинских войск в район Артемовска
Украинский генерал рассказал о последствиях для ВСУ в случае потери Артемовска
Авиаэксперт оценил предложение ЕК отменить оплату за перелеты над Сибирью
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Салават Юлаев» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 16 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости