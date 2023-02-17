«Сассуоло» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 17 февраля 2023 года
Лидер чемпионата Италии «Наполи» в 23-м туре серии А приедет в гости к середняку — «Сассуоло». Игра состоится на стадионе «Мапеи», начало в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и платформа Setanta Sports 1. Начало трансляции в 22.40 мск. Обслуживать игру назначен арбитр Андреа Коломбо.
«Наполи» — фаворит встречи: на победу гостей букмекеры дали коэффициент 1.60, что около 62% вероятности исхода. Успех «Сассуоло» оценен котировкой 5.60 (17%), ничья — 4.50 (21%).
Ставка в 1000 рублей на ничью при благоприятном исходе принесет выигрыш в 4500 рублей или 3500 рублей чистой прибыли.
Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34.
Три самых вероятных исхода, по мнению букмекеров:
-
ничья 1:1 и 2:1 в пользу «Наполи» — 7.80;
-
1:0 на неаполитанцев — 7.90.
«Сассуоло» не проиграл в шести последних матчах против «Наполи» (пять ничьих и одна победа). Вариант 1Х предложено взять за 2.40.
Ничья хотя бы в одном из таймов оценена в 1.71.
Из последних пяти матчей с участием «Сассуоло» три завершились с забитыми мячами в исполнении обеих команд. На «обе забьют» котировка — 1.73.
Обе команды часто забивают во вторых таймах: «Сассуоло» — в 55% случаев, «Наполи» — в 73%. На голы обеих команд хотя бы в одной 45-минутке можно поставить с коэффициентом 2.10.
Эксперты верят, что «Наполи» не проиграет, а матч завершится забитыми мячами обеих команд: вариант Х2 и ТБ 2.5 оценен в 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2