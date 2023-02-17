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«Сассуоло» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 17 февраля 2023 года

Прямая трансляция матча серии А «Сассуоло» — «Наполи» 17 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Наполи».
Фото Global Look Press

Лидер чемпионата Италии «Наполи» в 23-м туре серии А приедет в гости к середняку — «Сассуоло». Игра состоится на стадионе «Мапеи», начало в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и платформа Setanta Sports 1. Начало трансляции в 22.40 мск. Обслуживать игру назначен арбитр Андреа Коломбо.

Италия. Серия А. 23-й тур
17 февр, 22:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Наполи

«Наполи» — фаворит встречи: на победу гостей букмекеры дали коэффициент 1.60, что около 62% вероятности исхода. Успех «Сассуоло» оценен котировкой 5.60 (17%), ничья — 4.50 (21%).

Ставка в 1000 рублей на ничью при благоприятном исходе принесет выигрыш в 4500 рублей или 3500 рублей чистой прибыли.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34.

Три самых вероятных исхода, по мнению букмекеров:

  • ничья 1:1 и 2:1 в пользу «Наполи» — 7.80;

  • 1:0 на неаполитанцев — 7.90.

«Сассуоло» не проиграл в шести последних матчах против «Наполи» (пять ничьих и одна победа). Вариант 1Х предложено взять за 2.40.

Ничья хотя бы в одном из таймов оценена в 1.71.

Из последних пяти матчей с участием «Сассуоло» три завершились с забитыми мячами в исполнении обеих команд. На «обе забьют» котировка — 1.73.

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Обе команды часто забивают во вторых таймах: «Сассуоло» — в 55% случаев, «Наполи» — в 73%. На голы обеих команд хотя бы в одной 45-минутке можно поставить с коэффициентом 2.10.

Эксперты верят, что «Наполи» не проиграет, а матч завершится забитыми мячами обеих команд: вариант Х2 и ТБ 2.5 оценен в 2.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Наполи
ФК Сассуоло
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«Аугсбург» — «Хоффенхайм»: где смотреть матч бундеслиги 17 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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