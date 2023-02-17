Прямая трансляция матча серии А «Сассуоло» — «Наполи» 17 февраля 2023 года

Лидер чемпионата Италии «Наполи» в 23-м туре серии А приедет в гости к середняку — «Сассуоло». Игра состоится на стадионе «Мапеи», начало в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и платформа Setanta Sports 1. Начало трансляции в 22.40 мск. Обслуживать игру назначен арбитр Андреа Коломбо.

«Наполи» — фаворит встречи: на победу гостей букмекеры дали коэффициент 1.60, что около 62% вероятности исхода. Успех «Сассуоло» оценен котировкой 5.60 (17%), ничья — 4.50 (21%).

Ставка в 1000 рублей на ничью при благоприятном исходе принесет выигрыш в 4500 рублей или 3500 рублей чистой прибыли.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34.

Три самых вероятных исхода, по мнению букмекеров:

ничья 1:1 и 2:1 в пользу «Наполи» — 7.80;

1:0 на неаполитанцев — 7.90.

«Сассуоло» не проиграл в шести последних матчах против «Наполи» (пять ничьих и одна победа). Вариант 1Х предложено взять за 2.40.

Ничья хотя бы в одном из таймов оценена в 1.71.

Из последних пяти матчей с участием «Сассуоло» три завершились с забитыми мячами в исполнении обеих команд. На «обе забьют» котировка — 1.73.

Обе команды часто забивают во вторых таймах: «Сассуоло» — в 55% случаев, «Наполи» — в 73%. На голы обеих команд хотя бы в одной 45-минутке можно поставить с коэффициентом 2.10.

Эксперты верят, что «Наполи» не проиграет, а матч завершится забитыми мячами обеих команд: вариант Х2 и ТБ 2.5 оценен в 2.00.