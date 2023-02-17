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«Аугсбург» — «Хоффенхайм»: где смотреть матч бундеслиги 17 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Аугсбург» — «Хоффенхайм» 17 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Мергим Бериша.
Фото Global Look Press

17 февраля в 21-м туре чемпионата Германии «Аугсбург» сыграет с «Хоффенхаймом». Встреча состоится на «ВВК Арене» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Трансляция стартует в 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 21-й тур
17 февр, 22:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
Хоффенхайм

Букмекеры считают «Хоффенхайм» небольшим фаворитом встречи. На победу «деревенских» можно поставить за 2.55, вероятность подобного исхода — примерно 39%. Успех «Аугсбурга» доступен за 2.65 (38%), ничья — за 3.80 (23%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 3800 рублей, а чистая прибыль составит 2800 рублей.

«Хоффенхайм» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Аугсбурга». Триумф гостей с форой (0) оценен в 1.88, хозяев — в 1.98.

Обе команды не слишком много забивают, но прилично пропускают — 36 и 39 голов соответственно. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.27.

Условие «обе забьют» доступно за 1.58, «обе забьют — нет» — за 2.38.

Четыре последних выездных матча завершились для «Хоффенхайма» поражениями с разницей в два и более мяча. Ф1(-1.5) можно взять за 5.00, победу «Аугсбурга» хотя бы в одном тайме — за 1.79.

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Как команды будут забивать в предстоящей встрече?

  • ногой — 1.07;

  • головой — 2.55;

  • со штрафного — 10.0.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аугсбург
ФК Хоффенхайм
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«Осер» — «Лион»: прогноз на матч лиги 1 17 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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