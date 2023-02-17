«Аугсбург» — «Хоффенхайм»: где смотреть матч бундеслиги 17 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
17 февраля в 21-м туре чемпионата Германии «Аугсбург» сыграет с «Хоффенхаймом». Встреча состоится на «ВВК Арене» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Трансляция стартует в 22.25 мск.
Букмекеры считают «Хоффенхайм» небольшим фаворитом встречи. На победу «деревенских» можно поставить за 2.55, вероятность подобного исхода — примерно 39%. Успех «Аугсбурга» доступен за 2.65 (38%), ничья — за 3.80 (23%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 3800 рублей, а чистая прибыль составит 2800 рублей.
«Хоффенхайм» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Аугсбурга». Триумф гостей с форой (0) оценен в 1.88, хозяев — в 1.98.
Обе команды не слишком много забивают, но прилично пропускают — 36 и 39 голов соответственно. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.27.
Условие «обе забьют» доступно за 1.58, «обе забьют — нет» — за 2.38.
Четыре последних выездных матча завершились для «Хоффенхайма» поражениями с разницей в два и более мяча. Ф1(-1.5) можно взять за 5.00, победу «Аугсбурга» хотя бы в одном тайме — за 1.79.
Как команды будут забивать в предстоящей встрече?
-
ногой — 1.07;
-
головой — 2.55;
-
со штрафного — 10.0.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2