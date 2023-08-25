«Урал» не знает поражений в этом сезоне. «Зенит» прервет удачную серию Гончаренко?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Урал» 26 августа 2023 года

В последних 10 встречах в РПЛ петербуржцы восемь раз обыграли соперника.

26 августа в шестом туре РПЛ встретятся одни из лидеров чемпионата — «Зенит» и «Урал». В случае победы команда из Санкт-Петербурга сравняется по очкам с екатеринбуржцами, которые на данный момент делят первую строчку с «Краснодаром». Игра пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 15.00 мск по свистку арбитра Артема Чистякова. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 14.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Урал» 26 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.54, что составляет примерно 64% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 6.39 (14%) — это наименее возможный исход противостояния. Ничья идет за 4.39 (22%).

«Урал» вместе с «Краснодаром» — единственные, кто избежал поражений в первых пяти турах чемпионата. Коллектив Виктора Гончаренко уже встречался с ЦСКА и «Спартаком» и дважды обыграл московские топ-клубы. Правда, против «Зенита» у екатеринбуржцев получается не так хорошо — в предыдущих 10 столкновениях в РПЛ уступили восемь раз. Непоражение оранжево-черных в предстоящие выходные оценено в 2.58.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка отражают преимущество хозяев:

• победы 1:0 и 2:0 — за 6.60;

• 1:1 — за 7.50;

• 2:1 — за 8.00.

Специалисты ожидают, что команды порадуют результативностью: тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.03. В предыдущих шести очных матчах соперники неизменно пробивали «верх» по голам.

Рынок на обмен точными ударами можно взять за 1.94, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.85.

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«Зенит» — «Урал»: прогноз и анализ матча РПЛ 26 августа 2023 года

Екатеринбуржцы очень бодро стартовали в сезоне-2023/24: команда Виктора Гончаренко в пяти турах потеряла очки только с «Нижним Новгородом» (0:0) и вместе с «Краснодаром» возглавила турнирную таблицу. Также «Урал» разобрался уже с двумя сложными оппонентами — ЦСКА (2:1) и «Спартаком» (3:2).

«Зенит» начал не так эффектно: в первых трех турах подопечные Сергея Семака обыграли только «НН» (2:0), добавив ничью с «Ростовом» (1:1) и поражение «Динамо» (2:3). Но к предстоящей встрече петербуржцы подошли на серии из трех побед во всех турнирах, а в последнем туре РПЛ расправились со «Спартаком» (3:1).

Соперники расположились по соседству: «Урал» с 13 баллами делит первую-вторую строчки, «Зенит» с 10 — третью-четвертую. В случае победы сине-бело-голубые сравняются с командой из Екатеринбурга и еще ближе подберутся к привычному первому месту.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Урал»

Клубы обладают хорошей обороной: хозяева в текущем розыгрыше РПЛ пропустили пять мячей, гости — всего три. Меньше за пять туров получил только «Краснодар» (два). Логично, что большинство игр команд получились не слишком яркими: только в двух из восьми поединков «Зенита» во всех турнирах оппоненты пробили ТБ 2.5 гола, за семь матчей с участием «Урала» — в трех. Да и прошлогодняя встреча соперников в Санкт-Петербурге закончилась спокойной победой хозяев (2:0).

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.03.

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