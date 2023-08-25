«Урал» не знает поражений в этом сезоне. «Зенит» прервет удачную серию Гончаренко?
26 августа в шестом туре РПЛ встретятся одни из лидеров чемпионата — «Зенит» и «Урал». В случае победы команда из Санкт-Петербурга сравняется по очкам с екатеринбуржцами, которые на данный момент делят первую строчку с «Краснодаром». Игра пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 15.00 мск по свистку арбитра Артема Чистякова. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 14.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Урал» 26 августа 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.54, что составляет примерно 64% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 6.39 (14%) — это наименее возможный исход противостояния. Ничья идет за 4.39 (22%).
«Урал» вместе с «Краснодаром» — единственные, кто избежал поражений в первых пяти турах чемпионата. Коллектив Виктора Гончаренко уже встречался с ЦСКА и «Спартаком» и дважды обыграл московские топ-клубы. Правда, против «Зенита» у екатеринбуржцев получается не так хорошо — в предыдущих 10 столкновениях в РПЛ уступили восемь раз. Непоражение оранжево-черных в предстоящие выходные оценено в 2.58.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка отражают преимущество хозяев:
• победы 1:0 и 2:0 — за 6.60;
• 1:1 — за 7.50;
• 2:1 — за 8.00.
Специалисты ожидают, что команды порадуют результативностью: тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.03. В предыдущих шести очных матчах соперники неизменно пробивали «верх» по голам.
Рынок на обмен точными ударами можно взять за 1.94, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.85.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
«Зенит» — «Урал»: прогноз и анализ матча РПЛ 26 августа 2023 года
Екатеринбуржцы очень бодро стартовали в сезоне-2023/24: команда Виктора Гончаренко в пяти турах потеряла очки только с «Нижним Новгородом» (0:0) и вместе с «Краснодаром» возглавила турнирную таблицу. Также «Урал» разобрался уже с двумя сложными оппонентами — ЦСКА (2:1) и «Спартаком» (3:2).
«Зенит» начал не так эффектно: в первых трех турах подопечные Сергея Семака обыграли только «НН» (2:0), добавив ничью с «Ростовом» (1:1) и поражение «Динамо» (2:3). Но к предстоящей встрече петербуржцы подошли на серии из трех побед во всех турнирах, а в последнем туре РПЛ расправились со «Спартаком» (3:1).
Соперники расположились по соседству: «Урал» с 13 баллами делит первую-вторую строчки, «Зенит» с 10 — третью-четвертую. В случае победы сине-бело-голубые сравняются с командой из Екатеринбурга и еще ближе подберутся к привычному первому месту.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Урал»
Клубы обладают хорошей обороной: хозяева в текущем розыгрыше РПЛ пропустили пять мячей, гости — всего три. Меньше за пять туров получил только «Краснодар» (два). Логично, что большинство игр команд получились не слишком яркими: только в двух из восьми поединков «Зенита» во всех турнирах оппоненты пробили ТБ 2.5 гола, за семь матчей с участием «Урала» — в трех. Да и прошлогодняя встреча соперников в Санкт-Петербурге закончилась спокойной победой хозяев (2:0).
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.03.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0