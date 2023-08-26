26 августа «Манчестер Юнайтед» примет «Ноттингем Форест» в третьем туре АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток арбитра Стюарта Атвелла прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: коэффициент на «красных дьяволов» — 1.32, что составляет примерно 75% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 9.25 (9%) — это наименее возможный исход противостояния. Ничья идет за 5.99 (16%).

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В прошлом сезоне соперники пересеклись четыре раза — кроме двух встреч в чемпионате провели два полуфинала Кубка Лиги. Все поединки закончились сухими викториями «МЮ» с общим счетом 10:0. Непоражение «лесников» в предстоящей игре можно взять за 3.61.

Наиболее ожидаемые экспертами итоги матча включили в себя только победы манкунианцев:

• 2:0 — за 6.98;

• 1:0, 2:1 и 3:0 — за 8.50.

Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 предложен за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.54. В минувшем сезоне команды пробили «верх» по забитым мячам в половине из четырех столкновений во всех соревнованиях.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.91, обратный вариант — за 1.90.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»

«Красные дьяволы» начали сезон не лучшим образом: в первом туре с трудом добыли минимальную победу над «Вулверхэмптоном» (1:0), во втором всухую уступили «Тоттенхэму» (0:2). К третьему игровому уикенду манкунианцы оказались в таблице даже ниже «лесников», которые тоже набрали три очка, но обошли оппонента из-за лучшей разницы голов. «Ноттингем» в первом туре дал бой «Арсеналу» (1:2) на «Эмирейтс», а через неделю дома одолел «Шеффилд» (2:1). Нынешний «МЮ» вряд ли мощнее «канониров» — скорее, наоборот. Команде Стива Купера по силам дать бой нестабильному фавориту.

Рекомендуемая ставка: Ф2(1.5) за 2.00.

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