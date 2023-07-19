«Рот-Вайсс Оберхаузен» — «Боруссия Дортмунд»: прогноз на товарищеский матч 19 июля 2023 года
19 июля дортмундская «Боруссия» сыграет с «Рот-Вайсс». Предсезонный поединок вице-чемпиона бундеслиги с клубом из немецкой Региональной лиги «Запад» стартует в 19.00 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе «Нидеррайн» в Оберхаузене, в России его не покажут.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей безоговорочными фаворитами: успех черно-желтых оценен коэффициентом 1.05, это около 91% вероятности. На выигрыш «Оберхаузена» предложили фантастическую котировку 29.00 (3%). «Мирный» результат доступен за не менее внушительные 15.25 (6%).
Верите, что «Рот-Вайсс» зацепит ничью с фаворитом? Ставка в 1000 рублей на такой исход принесет 15 250 рублей, если команды не выявят сильнейшего.
В первой контрольной игре лета «Боруссия» смяла «Райнерн» из Оберлиги Вестфалия (7:0). Тотал больше 5.5 мяча можно взять за 1.79, ТМ 5.5 — за 2.03.
Триумф коллектива Эдина Терзича с форой (-4) идет за 1.90. Если предполагаете, что «клевер» навяжет сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+4) за те же 1.90.
Наиболее популярные разновидности счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Рот-Вайсс Оберхаузен» — «Боруссия Дортмунд»
Региональная лига «Запад» — четвертая по уровню в системе немецких футбольных дивизионов. В минувшем сезоне «Рот-Вайсс» финишировал в ней седьмым. Парни Эдина Терзича драматично упустили титул бундеслиги в последнем туре, а нынешнюю предсезонку начали с разгрома «Райнерна» из пятой лиги Германии (7:0). Для понимания того, насколько «Оберхаузен» не фаворит — букмекеры даже не принимают ставки на «обе забьют». Нет никаких сомнений: черно-желтые снова покуражатся и оформят немало мячей.
Рекомендуемая ставка: ТБ 6 за 2.12 (если команды забьют ровно шесть голов, случится возврат).
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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