19 июля дортмундская «Боруссия» сыграет с «Рот-Вайсс». Предсезонный поединок вице-чемпиона бундеслиги с клубом из немецкой Региональной лиги «Запад» стартует в 19.00 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе «Нидеррайн» в Оберхаузене, в России его не покажут.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей безоговорочными фаворитами: успех черно-желтых оценен коэффициентом 1.05, это около 91% вероятности. На выигрыш «Оберхаузена» предложили фантастическую котировку 29.00 (3%). «Мирный» результат доступен за не менее внушительные 15.25 (6%).

Верите, что «Рот-Вайсс» зацепит ничью с фаворитом? Ставка в 1000 рублей на такой исход принесет 15 250 рублей, если команды не выявят сильнейшего.

В первой контрольной игре лета «Боруссия» смяла «Райнерн» из Оберлиги Вестфалия (7:0). Тотал больше 5.5 мяча можно взять за 1.79, ТМ 5.5 — за 2.03.

Триумф коллектива Эдина Терзича с форой (-4) идет за 1.90. Если предполагаете, что «клевер» навяжет сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+4) за те же 1.90.

Наиболее популярные разновидности счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

4:0 и 5:0 в пользу дортмундцев — за 6.47;

4:1 и 5:1 — за 7.26;

3:0 и 6:0 — за 8.00.

Прогноз и ставка на матч «Рот-Вайсс Оберхаузен» — «Боруссия Дортмунд»

Региональная лига «Запад» — четвертая по уровню в системе немецких футбольных дивизионов. В минувшем сезоне «Рот-Вайсс» финишировал в ней седьмым. Парни Эдина Терзича драматично упустили титул бундеслиги в последнем туре, а нынешнюю предсезонку начали с разгрома «Райнерна» из пятой лиги Германии (7:0). Для понимания того, насколько «Оберхаузен» не фаворит — букмекеры даже не принимают ставки на «обе забьют». Нет никаких сомнений: черно-желтые снова покуражатся и оформят немало мячей.

Рекомендуемая ставка: ТБ 6 за 2.12 (если команды забьют ровно шесть голов, случится возврат).

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