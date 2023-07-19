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Павел Котов — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Бостад 20 июля 2023 года

Прогноз на матч ATP Бостад Павел Котов — Андрей Рублев 20 июля 2023 года
Евгений Коростелев
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Андрей Рублев.
Фото Getty Images

20 июля в шведском Бостаде в матче второго круга сойдутся россияне — вторая ракетка России Андрей Рублев и седьмая Павел Котов. Теннисисты выйдут на корт не ранее 12.00 по московскому времени, в прямом эфире в России их битва показана не будет. Прежде Андрей и Павел ни разу друг с другом не играли.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у Котова нет практически никаких шансов на победу. Взять его успех можно с коэффициентом 5.54, что примерно 13% вероятности исхода. А вот выигрыш Рублева котируется за 1.14 (87%).

Ставку на триумф Котова с форой (+4.5) гейма предложено оформить за 2.05. В таком случае 1000 рублей, если он не проиграет с разницей больше четырех геймов, принесет 2050 рублей.

Счет 2:0 в пользу Рублева доступен за 1.53. Если же верите, что Котов возьмет хотя бы одну партию, то возьмите такое условие за 2.38.

Тотал больше 21.5 гейма оценен в 2.10, ТМ 21.5 — в 1.71. Четыре из пяти предыдущих матчей Рублева в трехсетовом формате завершились через «верх».

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Прогноз и ставка на матч Павел Котов — Андрей Рублев

Рублев после вылета в четвертьфинале Уимблдона решил готовиться к американской серии хардовых турниров не на харде, а на грунте. Понять такое решение сложно, тем более Бостаду присвоена категория 250. В то же время у Андрея есть отличный шанс взять очередной титул.

Котов не выступил на Уимблдоне из-за проблем с визой и в начале июля отыграл несколько турниров на грунте в Германии — на одном из них он даже вышел в финал, где уступил итальянцу Агаменоне. Впрочем, Рублев — соперник значительно более классный, который играет на высокой скорости. Павлу, имеющему небольшие проблемы с лишним весом, будет проблематично поймать нужный ритм и удержаться за Андреем.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой (-4.5) гейма за 1.75.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Павел Котов
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