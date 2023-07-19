Павел Котов — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Бостад 20 июля 2023 года
20 июля в шведском Бостаде в матче второго круга сойдутся россияне — вторая ракетка России Андрей Рублев и седьмая Павел Котов. Теннисисты выйдут на корт не ранее 12.00 по московскому времени, в прямом эфире в России их битва показана не будет. Прежде Андрей и Павел ни разу друг с другом не играли.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у Котова нет практически никаких шансов на победу. Взять его успех можно с коэффициентом 5.54, что примерно 13% вероятности исхода. А вот выигрыш Рублева котируется за 1.14 (87%).
Ставку на триумф Котова с форой (+4.5) гейма предложено оформить за 2.05. В таком случае 1000 рублей, если он не проиграет с разницей больше четырех геймов, принесет 2050 рублей.
Счет 2:0 в пользу Рублева доступен за 1.53. Если же верите, что Котов возьмет хотя бы одну партию, то возьмите такое условие за 2.38.
Тотал больше 21.5 гейма оценен в 2.10, ТМ 21.5 — в 1.71. Четыре из пяти предыдущих матчей Рублева в трехсетовом формате завершились через «верх».
Прогноз и ставка на матч Павел Котов — Андрей Рублев
Рублев после вылета в четвертьфинале Уимблдона решил готовиться к американской серии хардовых турниров не на харде, а на грунте. Понять такое решение сложно, тем более Бостаду присвоена категория 250. В то же время у Андрея есть отличный шанс взять очередной титул.
Котов не выступил на Уимблдоне из-за проблем с визой и в начале июля отыграл несколько турниров на грунте в Германии — на одном из них он даже вышел в финал, где уступил итальянцу Агаменоне. Впрочем, Рублев — соперник значительно более классный, который играет на высокой скорости. Павлу, имеющему небольшие проблемы с лишним весом, будет проблематично поймать нужный ритм и удержаться за Андреем.
Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой (-4.5) гейма за 1.75.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -