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«Динамо Тбилиси» — «Астана»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 19 июля 2023 года

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо Тбилиси» — «Астана» 19 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Динамо Тбилиси» — «Астана».
Фото Официальный сайт ФК «Астана».

19 июля «Динамо» и «Астана» сойдутся в ответной встрече первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Тбилиси на Национальном стадионе имени Бориса Пайчадзе, а рассудит команды английский арбитр Стюарт Эттуэлл. Начало матча — в 19.00 по московскому времени. В России его не покажут. Игра в Казахстане завершилась вничью (1:1).

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
19 июл, 19:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Динамо Тб
Астана

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами хозяев. На триумф сине-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.38, вероятность такого исхода — примерно 40%. «Мирный» результат доступен за 3.28 (29%), успех «Астаны» — за 3.08 (31%).

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Вы можете сыграть на квалификацию одной из команд в следующий раунд уже сейчас. Проход «Астаны» оценен в 2.12, «Динамо» — в 1.71.

В предыдущих пяти матчах во всех турнирах тбилисцы лишь раз оформили больше одного мяча за 90 минут, желто-синие на этом же отрезке — только дважды. Тотал больше 2.5 гола дали за 2.29, ТМ 2.5 — за 1.63.

Обмен меткими выстрелами предлагают взять за 2.04, обратный рынок — за 1.79. Три последние встречи сине-белых завершились с одинаковым итогом (1:1).

Наиболее популярные разновидности счета, по мнению экспертов, указывают на ничью в основное время:

  • 1:1 — за 5.80;

  • 0:0 — за 6.38;

  • 1:0 в пользу «Динамо» — за 6.60.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо Тбилиси» — «Астана»

Ничья по итогам первого поединка была справедливой, и это подтверждает статистика: у команд равенство по владению мячом (50% — 50%) и попаданиям в створ ворот (5 — 5). Желто-синие превзошли соперника лишь по общему количеству ударов, да и то незначительно (15 — 10).

Соперник «Динамо» силен: до неудачи в Кубке Казахстана, которая случилась две недели назад (0:2 от «Ордабасы» в ответном полуфинале), «Астана» шла на 15-матчевой серии без поражений во всех турнирах. В предыдущих восьми встречах во всех соревнованиях сине-белые ушли с поля без пропущенных мячей лишь однажды. Вероятно, сделать это им не удастся и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.04.

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