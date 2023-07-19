19 июля латвийская «Валмиера» постарается отыграть гандикап в один мяч после поражения в первой игре первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Олимпии Любляны» (1:2). Ответная встреча состоится на стадионе Яана Далиня и начнется в 18.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен испанец Сесар Сото Градо.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Олимпия» выиграет и предстоящий матч. На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 1.76, что примерно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.88 (25%), успех «Валмиеры» — за 4.47 (19%).

Ставка в 1000 рублей на латвийский клуб в случае его выигрыша принесет выплату в 4470 рублей, а чистая прибыль составит 3470 рублей.

Считаете, что хозяева выстоят и на этот раз не проиграют? Вариант 1Х идет за 2.07.

В первой встрече соперники пробили «верх» по голам. На повторение ситуации можно поставить за 1.82, на ТМ 2.5 — за 1.99.

Гол «Валмиеры» предложено взять за 1.51, точные удары от обеих команд — за 1.80, условие «обе забьют — нет» — за 2.02.

Чемпионы Словении отличились больше раза в трех последних матчах: ИТБ2 (1.5) — 1.80, ИТМ2 (1.5) — 2.00.

Проход «Олимпии» в следующий раунд позволит сыграть ставке с котировкой 1.11, продвижение «Валмиеры» — с 6.36.

Прогноз и ставка на матч «Валмиера» — «Олимпия Любляна»

В прошедшем сезоне в Словении «Олимпия Любляна» стала чемпионом, на шесть очков опередив клуб «Целе» и на 11 — значительно более известный «Марибор». При этом команда показала неплохую результативность, настреляв 60 мячей в 36 матчах (в среднем — 1.66 за игру).

В первой встрече в ЛЧ коллектив Жоау Энрикеша буквально задавил «Валмиеру»: 69% владения против 31 у соперника, 12-3 по ударам и 6-2 в створ. По опасным атакам «Олимпия» опередила гостей ровно в четыре раза — 136 против 34. На выезде ситуация вряд ли изменится, несмотря на необходимость для «Валмиеры» играть вперед — люблянцы будут жалить противника на контратаках и благодаря более высокому классу закатят еще пару мячей, как делали это в трех последних играх.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.80.

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