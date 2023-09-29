29 сентября в 10-м туре чемпионата России встретятся «Ростов» и «Урал». Игра на «Ростов Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. Команды рассудит рефери Роман Галимов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 18.55 мск.

Букмекерская компания Olimpbet выбрала фаворитом желто-синих. На их триумф предложен коэффициент 2.32, что соответствует 42% вероятности результата. Ничья идет за 3.39 (28%), а победа екатеринбуржцев — за 3.24 (30%).

«Урал» не проиграл в семи из девяти последних матчей против «Ростова». Верите, что гости снова не уступят? Тогда возьмите Х2 за 1.64.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.75. Обмен голами дали за 1.87, обратный рынок оценен в 1.92.

Самый вероятный точный счет, по версии экспертов, — 1:1 за 5.80.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Урал»

«Ростов» не уступил в пяти из шести прошлых встреч при родных фанатах, победив трижды. Но парни Валерия Карпина пропустили минимум один мяч в шести из семи предыдущих домашних матчей. Да и «Урал» бойко выступает в гостях: команда Виктора Гончаренко выиграла в двух из четырех выездов текущего сезона.

Кроме того, в шести недавних поединках ростовчан из семи залетали минимум три гола. А еще соперники обменялись точными выстрелами в шести из семи предыдущих очных разборок.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.87.

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