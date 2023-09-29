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«Ростов» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 29 сентября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Урал» 29 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Ростов».
Фото Официальная страница ФК «Ростов» ВКонтакте

29 сентября в 10-м туре чемпионата России встретятся «Ростов» и «Урал». Игра на «Ростов Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. Команды рассудит рефери Роман Галимов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Урал

Букмекерская компания Olimpbet выбрала фаворитом желто-синих. На их триумф предложен коэффициент 2.32, что соответствует 42% вероятности результата. Ничья идет за 3.39 (28%), а победа екатеринбуржцев — за 3.24 (30%).

«Урал» не проиграл в семи из девяти последних матчей против «Ростова». Верите, что гости снова не уступят? Тогда возьмите Х2 за 1.64.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.75. Обмен голами дали за 1.87, обратный рынок оценен в 1.92.

Самый вероятный точный счет, по версии экспертов, — 1:1 за 5.80.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Урал»

«Ростов» не уступил в пяти из шести прошлых встреч при родных фанатах, победив трижды. Но парни Валерия Карпина пропустили минимум один мяч в шести из семи предыдущих домашних матчей. Да и «Урал» бойко выступает в гостях: команда Виктора Гончаренко выиграла в двух из четырех выездов текущего сезона.

Кроме того, в шести недавних поединках ростовчан из семи залетали минимум три гола. А еще соперники обменялись точными выстрелами в шести из семи предыдущих очных разборок.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.87.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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26 тур
27 тур
28 тур
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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 8 1 1
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