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Сегодня, 11:50

Коэффициент на победу 2DROTS над «Химками» в Кубке России за сутки взлетел с 4.50 до 8.80

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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2DROTS.
Фото Официальный телеграм-канал 2DROTS

28 сентября в заключительном матче четвертого раунда Пути регионов Кубка России клуб медиафутбольной лиги 2DROTS сыграет с командой ФНЛ — «Химками». Встреча состоится на стадионе «Москвич» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
28 сент, 16:30. Москвич (Москва)
2DROTS
Химки

Менее чем за сутки до стартового свистка в букмекерской компании Winline на победу 2D можно было поставить с коэффициентом 4.50, однако за пять часов до начала он повысился почти в два раза — до 8.80. Ничью теперь можно взять за 5.40, а успех «Химок» в основное время — за 1.28.

В результате метаморфоз также поменялись котировки в других рынках. Например, вариант «победа 2DROTS или ничья» теперь можно взять за 3.35, фору (+1.5) на хозяев — за 1.94. Условие, при котором медиакоманда откроет счет, доступно за 3.84, а проход «любителей» в пятый раунд оценен в 4.80.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК 2Drots
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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