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«Ростов» — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 29 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Урал» 29 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Официальная страница ФК «Ростов» ВКонтакте

29 сентября в 10-м туре чемпионата России «Урал» отправится в гости «Ростову». Встреча на «Ростов Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. Команды рассудит рефери Роман Галимов. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и канале «Матч! Премьер» стартует в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Урал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали «Ростов» фаворитом. На триумф хозяев предложен коэффициент 2.32, что соответствует 42% вероятности исхода. Ничья оценена за 3.39 (28%), успех екатеринбуржцев — за 3.24 (30%).

«Урал» забил в восьми последних матчах против желто-синих. Первый гол в исполнении гостей идет за 2.28. Результативный дебют парней Валерия Карпина дан за 1.87.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.75. Обмен меткими выстрелами дали за 1.87, обратный рынок ждет вас за 1.92.

Матео Кассьерра (&laquo;Зенит&raquo;). Кассьерра расправится с очередной командой РПЛ. «Оренбург» уже привык проигрывать «Зениту»

Победа «Ростова» с форой (0) представлена за 1.65.

Самый вероятный точный счет, по версии экспертов, — 1:1 за 5.80.

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«Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч бундеслиги 29 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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