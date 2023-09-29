29 сентября в 10-м туре чемпионата России «Урал» отправится в гости «Ростову». Встреча на «Ростов Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. Команды рассудит рефери Роман Галимов. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и канале «Матч! Премьер» стартует в 18.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали «Ростов» фаворитом. На триумф хозяев предложен коэффициент 2.32, что соответствует 42% вероятности исхода. Ничья оценена за 3.39 (28%), успех екатеринбуржцев — за 3.24 (30%).

«Урал» забил в восьми последних матчах против желто-синих. Первый гол в исполнении гостей идет за 2.28. Результативный дебют парней Валерия Карпина дан за 1.87.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.75. Обмен меткими выстрелами дали за 1.87, обратный рынок ждет вас за 1.92.

Победа «Ростова» с форой (0) представлена за 1.65.

Самый вероятный точный счет, по версии экспертов, — 1:1 за 5.80.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки