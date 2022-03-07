7 марта в 20-м туре РПЛ сыграют «Ростов» и «Сочи». Встреча пройдет на «Ростов-Арене» и начнется в 16.30. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче фаворитом является «Сочи». На него можно поставить с котировкой 2.40 — это примерно 40% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.60 (28%), а победа официального партнера букмекера — «Ростова» есть в линии за 3.00 (32%).

Ф1(+1) идет за 2.80 ;

Ф2(-1) — за 3.90.

При ставке в 1000 рублей на «Сочи» потенциальная выплата составит 2400 рублей.

Ставку «Сочи» не проиграет» можно взять за 1.61.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.35. Удаление идет за 2.95. Удаление и пенальти возможны за 5.50.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.02. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.85.