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Сегодня, 19:15

«Тоттенхэм» — «Эвертон»: где смотреть матч 7 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон»
Егор Сергеев
Гарри Кейн.
Фото Reuters

7 марта встречей между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном» завершится программа 28-го тура АПЛ. Матч между ними пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», начало в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko. Эфир стартует в 22.40.

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
07 мар, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон

Команда Антонио Конте — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Тоттенхэма» можно за 1.60 — это примерно 60% вероятности. Триумф «Эвертона» оценивается коэффициентом 5.80 (17%), а ничья — 4.20 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Эвертона» можно выиграть 5800 рублей в случае успеха мерсисайдцев.

Ф1(-1) идет за 2.04, а Ф2(+1) — за 1.83.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.80, а ТМ 2.5 — за 2.03.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.83. Противоположный исход оценивается котировкой 1.98.

Шансы «Тоттенхэма» отличиться дважды минимум оцениваются котировкой 1.69.

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Уверены, что «Эвертон» способен забить больше одного мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.50.

Не сомневаетесь, что обоим соперникам по силам отличиться по два раза минимум? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 6.80.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

  • 1:0 — коэффициент 7.00;

  • 1:1 — 7.40;

  • 2:0 — 7.50.

Прогнозы на спорт
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эвертон
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«Ахмат» — «Рубин»: прогноз на матч РПЛ 7 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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29 тур
30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 0 : 1
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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