7 марта встречей между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном» завершится программа 28-го тура АПЛ. Матч между ними пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», начало в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko. Эфир стартует в 22.40.

Команда Антонио Конте — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Тоттенхэма» можно за 1.60 — это примерно 60% вероятности. Триумф «Эвертона» оценивается коэффициентом 5.80 (17%), а ничья — 4.20 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Эвертона» можно выиграть 5800 рублей в случае успеха мерсисайдцев.

Ф1(-1) идет за 2.04, а Ф2(+1) — за 1.83.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.80, а ТМ 2.5 — за 2.03.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.83. Противоположный исход оценивается котировкой 1.98.

Шансы «Тоттенхэма» отличиться дважды минимум оцениваются котировкой 1.69.

Уверены, что «Эвертон» способен забить больше одного мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.50.

Не сомневаетесь, что обоим соперникам по силам отличиться по два раза минимум? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 6.80.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании: