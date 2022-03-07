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Сегодня, 13:15

«Ростов» — «Сочи»: прогноз и ставки на матч РПЛ 7 марта

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Сочи»
Егор Сергеев
Футболисты «Сочи».
Фото ФК «Сочи»

7 марта в 20-м туре РПЛ сыграют «Ростов» и «Сочи». Встреча пройдет в Ростове на «Ростов-Арене» и начнется в 16.30. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Сочи

Аналитики компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче фаворитом является «Сочи». На него можно поставить с котировкой 2.40 — это примерно 40% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.60 (28%), а победа официального партнера букмекера «Ростова» есть в линии за 3.00 (32%).

  • Ф1(+1) идет за 2.80;

  • Ф2(-1) за 3.90.

 

При ставке в 1000 рублей на «Ростов» потенциальная выплата составит 3000 рублей.

Ставку «Сочи» не проиграет» можно взять за 1.42.

Шансы «Сочи» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.50.

 
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Уверены, что «Ростов» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ (1.5) доступен за 2.65.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.20.

  • ТБ 5.5 — 15.0;

  • обе забьют: нет — 2.00;

  • точный счет: 2:2 — 14.5.

Прогнозы на спорт
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«Краснодар» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 7 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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