Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Сочи»

7 марта в 20-м туре РПЛ сыграют «Ростов» и «Сочи». Встреча пройдет в Ростове на «Ростов-Арене» и начнется в 16.30. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче фаворитом является «Сочи». На него можно поставить с котировкой 2.40 — это примерно 40% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.60 (28%), а победа официального партнера букмекера — «Ростова» есть в линии за 3.00 (32%).

Ф1(+1) идет за 2.80 ;

Ф2(-1) — за 3.90.

При ставке в 1000 рублей на «Ростов» потенциальная выплата составит 3000 рублей.

Ставку «Сочи» не проиграет» можно взять за 1.42.

Шансы «Сочи» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.50.

Уверены, что «Ростов» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ (1.5) доступен за 2.65.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.20.