«Ростов» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 24 сентября 2023 года
24 сентября «Ростов» примет ЦСКА в девятом туре чемпионата России. Команды схлестнутся на «Ростов» Арене, стартовый свисток арбитра Сергея Карасева прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 18.55 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у гостей больше шансов на три очка: коэффициент на победу армейцев — 2.12, что составляет приблизительно 46% вероятности результата. Выигрыш команды Валерия Карпина дали за 3.45 (27%), котировка на «мирный» исход еще выше — 3.65 (26%).
В прошлом сезоне встреча соперников в Ростове завершилась нулевой ничьей. Поставить на то, что в предстоящем поединке хозяева хотя бы не уступят, можно за 1.77.
Тотал больше 2.5 гола предлагают взять за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.95.
Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.73, обратный вариант доступен за 2.12.
Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА
Обе команды находятся не в лучше форме и долго не могут победить. Безвыигрышная (в основное время) серия ЦСКА длится уже шесть поединков во всех турнирах, «Ростова» — три (но в РПЛ — пять). Армейцы вообще идут на отрезке из пяти ничейных результатов: причем москвичи делили очки с оппонентами разного уровня — от идущего в топ-2 «Зенита» (1:1) до занимающего место в зоне переходных матчей «Сочи» (1:1 и 0:0). Теперь колективу Владимира Федотова предстоит нелегкий выезд в Ростов для встречи с парнями Валерия Карпина, которые уступили дома лишь однажды.
Рекомендуемая ставка: «Ростов» не проиграет за 1.77.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1