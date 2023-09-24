24 сентября «Ростов» примет ЦСКА в девятом туре чемпионата России. Команды схлестнутся на «Ростов» Арене, стартовый свисток арбитра Сергея Карасева прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 18.55 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у гостей больше шансов на три очка: коэффициент на победу армейцев — 2.12, что составляет приблизительно 46% вероятности результата. Выигрыш команды Валерия Карпина дали за 3.45 (27%), котировка на «мирный» исход еще выше — 3.65 (26%).

В прошлом сезоне встреча соперников в Ростове завершилась нулевой ничьей. Поставить на то, что в предстоящем поединке хозяева хотя бы не уступят, можно за 1.77.

Тотал больше 2.5 гола предлагают взять за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.95.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.73, обратный вариант доступен за 2.12.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА

Обе команды находятся не в лучше форме и долго не могут победить. Безвыигрышная (в основное время) серия ЦСКА длится уже шесть поединков во всех турнирах, «Ростова» — три (но в РПЛ — пять). Армейцы вообще идут на отрезке из пяти ничейных результатов: причем москвичи делили очки с оппонентами разного уровня — от идущего в топ-2 «Зенита» (1:1) до занимающего место в зоне переходных матчей «Сочи» (1:1 и 0:0). Теперь колективу Владимира Федотова предстоит нелегкий выезд в Ростов для встречи с парнями Валерия Карпина, которые уступили дома лишь однажды.

Рекомендуемая ставка: «Ростов» не проиграет за 1.77.

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