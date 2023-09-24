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«Ростов» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 24 сентября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА 24 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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ЦСКА.
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА

24 сентября «Ростов» примет ЦСКА в девятом туре чемпионата России. Команды схлестнутся на «Ростов» Арене, стартовый свисток арбитра Сергея Карасева прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
24 сент, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
ЦСКА

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у гостей больше шансов на три очка: коэффициент на победу армейцев — 2.12, что составляет приблизительно 46% вероятности результата. Выигрыш команды Валерия Карпина дали за 3.45 (27%), котировка на «мирный» исход еще выше — 3.65 (26%).

В прошлом сезоне встреча соперников в Ростове завершилась нулевой ничьей. Поставить на то, что в предстоящем поединке хозяева хотя бы не уступят, можно за 1.77.

Тотал больше 2.5 гола предлагают взять за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.95.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.73, обратный вариант доступен за 2.12.

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Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА

Обе команды находятся не в лучше форме и долго не могут победить. Безвыигрышная (в основное время) серия ЦСКА длится уже шесть поединков во всех турнирах, «Ростова» — три (но в РПЛ — пять). Армейцы вообще идут на отрезке из пяти ничейных результатов: причем москвичи делили очки с оппонентами разного уровня — от идущего в топ-2 «Зенита» (1:1) до занимающего место в зоне переходных матчей «Сочи» (1:1 и 0:0). Теперь колективу Владимира Федотова предстоит нелегкий выезд в Ростов для встречи с парнями Валерия Карпина, которые уступили дома лишь однажды.

Рекомендуемая ставка: «Ростов» не проиграет за 1.77.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 24 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
Результаты / календарь
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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